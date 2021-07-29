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何詩蓓200自亞軍 寫泳隊輝煌一頁

寄語健兒勿放棄 「總有一日踏奧運頒獎台」

港聞版 2021/07/29

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港隊東奧捷報停不了！繼張家朗勇奪花劍金牌後，狀態大勇的女飛魚何詩蓓再創歷史，昨在女子200米自由泳以破亞洲紀錄的時間取得銀牌，是香港史上首面奧運游泳獎牌。女飛魚昨晚在100米自由泳晉級準決賽，一日兩度

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