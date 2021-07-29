何詩蓓200自亞軍 寫泳隊輝煌一頁 寄語健兒勿放棄 「總有一日踏奧運頒獎台」 港聞版 2021/07/29 分享： 港隊東奧捷報停不了！繼張家朗勇奪花劍金牌後，狀態大勇的女飛魚何詩蓓再創歷史，昨在女子200米自由泳以破亞洲紀錄的時間取得銀牌，是香港史上首面奧運游泳獎牌。女飛魚昨晚在100米自由泳晉級準決賽，一日兩度 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 相關文章 港3日內穿金戴銀 揭運動員躍進之謎 今日 港3日內穿金戴銀 揭運動員躍進之謎 混血飛魚 「代表香港參賽感驕傲」 今日 混血飛魚 「代表香港參賽感驕傲」 文武雙全 DSE35分盼成心理學家 今日 文武雙全 DSE35分盼成心理學家 鄧俊文謝影雪 羽球混雙爭入決賽 今日 鄧俊文謝影雪 羽球混雙爭入決賽 你可能感興趣 港3日內穿金戴銀 揭運動員躍進之謎 今日 01:00 港3日內穿金戴銀 揭運動員躍進之謎 混血飛魚 「代表香港參賽感驕傲」 今日 01:00 混血飛魚 「代表香港參賽感驕傲」 文武雙全 DSE35分盼成心理學家 今日 01:00 文武雙全 DSE35分盼成心理學家 奧運會 香港 林鄭月娥 運動員 民政事務局 游泳 余偉文 徐英偉 何詩蓓