Glashutte Original 森林綠及電光藍 副刊版 2021/07/30 分享： 德國向來以先進的高科技產品聞名，而在當地生產的腕錶則除了精密細緻，還少不了務實沉穩的特質，來自日耳曼的Glashutte Original（GO），就正是當中的表表者。品牌今回為大家帶來視覺上的驚喜， ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : Watch 最新專欄文章 更多 TAG Heuer Connected 加入Super Mario添童真 2021/07/23 TAG Heuer Connected 加入Super Mario添童真 Hermes腕上藝術漫遊 2021/07/16 Hermes腕上藝術漫遊 Dior Lucky Charms期間限定店 宇宙漫遊 2021/07/09 Dior Lucky Charms期間限定店 宇宙漫遊 精工成立140周年 疫情下新常態慶祝 2021/07/09 精工成立140周年 疫情下新常態慶祝 賀陀飛輪誕生220年 Breguet辦Pop-Up展覽 2021/07/02 賀陀飛輪誕生220年 Breguet辦Pop-Up展覽 消費資訊 消費種類 鐘錶 德國 品牌