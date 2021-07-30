Glashutte Original 森林綠及電光藍

德國向來以先進的高科技產品聞名，而在當地生產的腕錶則除了精密細緻，還少不了務實沉穩的特質，來自日耳曼的Glashutte Original（GO），就正是當中的表表者。品牌今回為大家帶來視覺上的驚喜，

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