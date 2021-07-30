月餅戰幔正式開始 半島酒店推兩款新口味月餅 副刊版 2021/07/30 分享： 雖然距離中秋節還有個多月，但月餅戰幔已開始了。其實不用大鑼大鼓，每年半島酒店的月餅都是搶手貨，但半島精品店總是願意花心思，增設期間限定店，又或者舉辦傳媒工作坊，讓大家對半島月餅製作的方方面面，都有更多 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : Food 最新專欄文章 更多 日本首相御廚徒弟的會席料理 今日 日本首相御廚徒弟的會席料理 【Good Food,Good Mood@iM網欄】令人一試愛上的用心製作 《辛之作》手工甜品 2021/07/23 【Good Food,Good Mood@iM網欄】令人一試愛上的用心製作 《辛之作》手工甜品 【Good Food,Good Mood@iM網欄】創意壽司之神首間海外分店 壽司芳Sushiyoshi 2021/07/19 【Good Food,Good Mood@iM網欄】創意壽司之神首間海外分店 壽司芳Sushiyoshi Nespresso X 8位頂級主廚 打造咖啡非凡料理 2021/07/16 Nespresso X 8位頂級主廚 打造咖啡非凡料理 【Good Food,Good Mood@iM網欄】毛孩專屬酒吧 W酒店Woof Bar 2021/07/13 【Good Food,Good Mood@iM網欄】毛孩專屬酒吧 W酒店Woof Bar 酒店 月餅 中秋節 餐飲 尖沙咀 工作坊 朱古力 希慎 合桃 普洱