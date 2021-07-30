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月餅戰幔正式開始 半島酒店推兩款新口味月餅

副刊版 2021/07/30

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雖然距離中秋節還有個多月，但月餅戰幔已開始了。其實不用大鑼大鼓，每年半島酒店的月餅都是搶手貨，但半島精品店總是願意花心思，增設期間限定店，又或者舉辦傳媒工作坊，讓大家對半島月餅製作的方方面面，都有更多

...

欄名 : Food

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