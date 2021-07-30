日本首相御廚徒弟的會席料理

東京奧運熱播，又會令人勾起遊日吃料理的美好時光。其實留港一樣可以嘗到日式料理的高質美食，尖沙咀的豐（Sushi Yutaka）總廚陳俊傑（Michael），師承前日本首相橋本龍太郎之御廚松戶利雄，入行

...