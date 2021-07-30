日本首相御廚徒弟的會席料理 副刊版 2021/07/30 分享： 東京奧運熱播，又會令人勾起遊日吃料理的美好時光。其實留港一樣可以嘗到日式料理的高質美食，尖沙咀的豐（Sushi Yutaka）總廚陳俊傑（Michael），師承前日本首相橋本龍太郎之御廚松戶利雄，入行 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : Food 最新專欄文章 更多 月餅戰幔正式開始 半島酒店推兩款新口味月餅 今日 月餅戰幔正式開始 半島酒店推兩款新口味月餅 【Good Food,Good Mood@iM網欄】令人一試愛上的用心製作 《辛之作》手工甜品 2021/07/23 【Good Food,Good Mood@iM網欄】令人一試愛上的用心製作 《辛之作》手工甜品 【Good Food,Good Mood@iM網欄】創意壽司之神首間海外分店 壽司芳Sushiyoshi 2021/07/19 【Good Food,Good Mood@iM網欄】創意壽司之神首間海外分店 壽司芳Sushiyoshi Nespresso X 8位頂級主廚 打造咖啡非凡料理 2021/07/16 Nespresso X 8位頂級主廚 打造咖啡非凡料理 【Good Food,Good Mood@iM網欄】毛孩專屬酒吧 W酒店Woof Bar 2021/07/13 【Good Food,Good Mood@iM網欄】毛孩專屬酒吧 W酒店Woof Bar