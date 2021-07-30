希戈餐廳推出夏日海鮮嘗味宴 副刊版 2021/07/30 分享： 凱悅酒店希戈餐廳推出夏日海鮮5道菜嘗味菜單（$1,250/位，另加一），由餐廳主廚Karl Steele親自設計，頭盤是大西洋龍蝦沙律配番茄清湯及醃接骨木花啫喱，是經典龍蝦咯嗲的變奏，以濃郁的龍蝦泡沫 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : News 最新專欄文章 更多 新城市廣場城の 動植物公園 2021/07/28 新城市廣場城の 動植物公園 法國啤酒品牌1664 於K11 Art Mall設Pop-Up店 2021/07/28 法國啤酒品牌1664 於K11 Art Mall設Pop-Up店 星巴克推出多款夏日消暑特飲 2021/07/28 星巴克推出多款夏日消暑特飲 Anchor 牛油X Happy Roller 推出玄米茶奶蓋卷蛋 2021/07/27 Anchor 牛油X Happy Roller 推出玄米茶奶蓋卷蛋 Fernet Hunter 推出有汽酒精茶 2021/07/27 Fernet Hunter 推出有汽酒精茶 英國 酒店 設計 餐廳 亞洲 菜式 魚 海鮮 蝦 荷蘭