希戈餐廳推出夏日海鮮嘗味宴

凱悅酒店希戈餐廳推出夏日海鮮5道菜嘗味菜單（$1,250/位，另加一），由餐廳主廚Karl Steele親自設計，頭盤是大西洋龍蝦沙律配番茄清湯及醃接骨木花啫喱，是經典龍蝦咯嗲的變奏，以濃郁的龍蝦泡沫

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