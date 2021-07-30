退休為何物！定義上離開原來工作單位或長期終止工作的生活，便是退休，但這只是簡化定義，現實社會上有不同形式的退休，例如旅遊退休、半退休、退而不休，還有退休後再退休等。

醫生離大學法定退休年齡只差四年，不得不在這題目上花點心思。首先，退休是現代產物，十八世紀時，人均壽命才四十歲，大部分人在工作盛年已面臨死亡，再加上農業社會手停口停，「退休」一詞不大存在，區別只是有能力和無能力工作，前者工作至無能力的一刻，才停下來。

工業革命，人民聚居城市，社會出現勞工階層，因應衞生環境改善和醫學進步，人均壽命也延長至六十歲以上，政府為保障勞工長遠利益，訂立了退休年齡和退休保障法案。全球首宗退休法案，在一八八三年經由德意志帝國首相兼總理俾斯麥（Otto von Bismarck）訂立，六十五歲後便要退休，並由國家給予生活保障。到了十九世紀，大部分工業國家已成立類同政策，先是針對政府員工，其後私人商業個體相繼效法。

時至現今，退休已是生命的一部分，有人期望退休，也有人恐懼退休，當中除經濟因素外，也涉及社會制度、人生目標等；但最重要的是，現今人均壽命已在八十歲以上，退休後的數十年漫長日子，如何才能過得有意義、有目標，成為重要議題，是否單是吃喝玩樂，便已能令這四分之一的人生路走得豐盛？

一八八三年由俾斯麥訂立的六十五歲退休年齡，到底在二○二一年又應否繼續跟隨？