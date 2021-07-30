用Tik Tok去搵工

用傳統思維去搵工，離不開一張履歷表。有很多履歷表都一式一樣、格式死板、列項離不開「學歷」、「工作經驗」、「技能」等，看得人非常腌悶之餘，最大問題是，看不出申請人獨特的個性、特質同突出之處。當然，有些工種如法律、會計、銀行界別等，是需要呈現穩陣、保守、跟規矩辦事的特性，那申請人的履歷表依足傳統格式就最穩妥。

但有些工種或學科，如廣告、公關、營銷，講求創意、創新、活潑、跳脫、個性，所以，一張公式履歷表未必能呈現到我們最想看到申請人的一面。七月初，Tik Tok在美國推出Tik Tok Resumes（#TikTokResumes），為求職者提供自拍履歷影片功能，可說顛覆了LinkedIn模式找工作或傳統以文字為主的平面履歷表形式。我個人認為，這是非常不錯的創新點子，因為：一、年輕世代是以多元（可以影像、聲音、文字、動畫同一時間發生）數碼媒體為主要接收、發放和溝通模式，能把自己履歷用立體的方式呈現，更得心應手。二、年輕世代的思維模式是跳躍式而非單一直綫式的，若限制他們只能用一種方式呈現自己，那將會把很多富有不同天賦的年輕人走漏眼。三、履歷影片更可憑一個人的說話、語調等，看出比一張紙更多的信息。因此，現時已有不少大公司，如：Chipotle、Forever 21、NBA、Sony Music、Target、Shopify等，都參與Tik Tok Resume以取代傳統的文本履歷表。

有人說，Tik Tok Resumes將威脅到LinkedIn，但我看未必，因始終有些工種是需要看到申請人非常穩陣和正經的一面，但Tik Tok Resumes的概念的確是新穎的，提供了重視創意和個性的工種，以一個很活潑的平台去發挖年輕人的多元才能。無疑，Tik Tok Resumes活化了現時職場傳統請人模式的平板和刻板。