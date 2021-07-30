張家朗掀劍擊熱 培養興趣勿跟風

本港劍擊選手張家朗在奧運奪金，帶動本地劍擊熱潮，家長紛替子女報名興趣班。體壇盛事固然可推動某項運動，但家長更應根據孩子的興趣來培養，切勿一窩蜂跟風。

家長踴躍報名 望子成龍

本港近日掀起劍擊熱，多間劍擊學校接受傳媒採訪時皆表示收到大量報名查詢，有學校表示張家朗打入16強開始便不斷收到電話查詢與報名，查詢人士以4至8歲兒童家長居多。亦有學校表示，得益於奧運賽事而收到更多查詢，將因應需求上升而增加班級數量、及招募更多教練。

奧運賽事通常能激發公眾對做運動的興趣，英國政府體育機構Sport England調查發現，當地人在2012年倫敦奧運後保持每周進行至少30分鐘中度運動的比率，按年上升1.3%至1,550萬人。

風之后李麗珊早前表示，當年她在奧運奪金後，本港曾出現滑浪風帆熱潮，相信張家朗奪金同樣會引起更多人關注和學習劍擊，但擔心一窩蜂學習，盼社會勿側重某一項運動，應均衡發展。亦有劍擊學校負責人認為，家長踴躍報名可能因覺得好玩、有助提升孩子協調能力，亦有家長為子女升學鋪路，因名校多數有劍擊隊，強調不應太着眼成績，而是看重子女在運動過程的進步。

運動與不少課外活動一樣，若純粹以功利為目標，難長遠培養孩子的興趣。美國國家體育聯盟（NAS）估計，全美多達7成兒童在約13歲便不再參與體育活動，對其失去興趣，主因運動目的不為樂趣，而是實質外界誘因例如獎牌或獎金，一旦外界誘因不再存在或吸引力降低，運動意慾便不復存在。

鼓勵參賽 從失敗中學習

好玩是孩子參與體育活動的動力之一，當兒童對運動產生興趣，應鼓勵他們參與比賽，不是為了獎牌，而是挑戰自己、透過提升水平來培養抗壓能力。但假若家長強迫孩子做運動是為了拿獎牌，反而會令孩子失去對運動的興趣。家長可考慮先讓孩子出於興趣做運動，並鼓勵他們參加賽事，慢慢學會面對失敗與失落，培養抗逆及從失敗中學習的能力。

家長亦可鼓勵孩子先嘗試多種運動，發掘自己的興趣與特長。以張家朗為例，他出自籃球世家，因此熱衷籃球，但之所以與劍擊結緣，全因在中學暑假期間父親為他報名上劍擊課，鼓勵他嘗試。家長需協助子女發掘內在的誘因，才能長遠保持運動的習慣。

▲ 本港劍擊選手張家朗在奧運奪金，帶動本地劍擊熱潮，家長紛替子女報名習劍。（資料圖片）