【Starbucks優惠】星巴克暑假優惠率先看 新卡或增值600元或以上送優惠 專輯 11:00 2021/07/30 分享： ▲ 星巴克今年有「Thankful Month」會員推廣。 暑假又到，每年星巴克（Starbucks）都會提供優惠，回饋顧客。今年便有「Thankful Month」會員推廣。只要會員增值，設有優惠獎賞，週末25粒額外星星獎賞，及Mobile Order & Pay優惠碼，全單減10元折扣優惠。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 相關文章 【Starbucks】進一步提高企業知名度 Starbucks申請體育場館冠名權 2021/06/15 【Starbucks】進一步提高企業知名度 Starbucks申請體育場館冠名權 【Starbucks】星巴克推蝶豆花飲品33元起 全新互動網頁送獎賞（多圖） 2021/05/26 【Starbucks】星巴克推蝶豆花飲品33元起 全新互動網頁送獎賞（多圖） 【疫市營商】Starbucks冀增行銷渠道 美研允許FB及IG下單 2021/07/01 【疫市營商】Starbucks冀增行銷渠道 美研允許FB及IG下單 【疫市營商】Starbucks調整全年增長預測 美國市場續受惠冷飲帶動銷售大增 2021/07/29 【疫市營商】Starbucks調整全年增長預測 美國市場續受惠冷飲帶動銷售大增 你可能感興趣 【Starbucks】進一步提高企業知名度 Starbucks申請體育場館冠名權 11:10 2021/06/15 【Starbucks】進一步提高企業知名度 Starbucks申請體育場館冠名權 【Starbucks】星巴克推蝶豆花飲品33元起 全新互動網頁送獎賞（多圖） 10:30 2021/05/26 【Starbucks】星巴克推蝶豆花飲品33元起 全新互動網頁送獎賞（多圖） 【疫市營商】Starbucks冀增行銷渠道 美研允許FB及IG下單 19:23 2021/07/01 【疫市營商】Starbucks冀增行銷渠道 美研允許FB及IG下單 著數優惠 星巴克 食品 飲品 咖啡