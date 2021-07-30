【Starbucks優惠】星巴克暑假優惠率先看　新卡或增值600元或以上送優惠

▲ 星巴克今年有「Thankful Month」會員推廣。

暑假又到，每年星巴克（Starbucks）都會提供優惠，回饋顧客。今年便有「Thankful Month」會員推廣。只要會員增值，設有優惠獎賞，週末25粒額外星星獎賞，及Mobile Order & Pay優惠碼，全單減10元折扣優惠。

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