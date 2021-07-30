國民教育宜剛柔並施 棄家長式灌輸

這兩星期全球焦點均放在4年一度的奧運賽事，今屆本港共派出46名運動健將參與不同賽事，賽前外界對今屆的運動員有很高期望，游泳好手何詩蓓日前亦不負眾望，在女子200米自由泳賽事奪得銀牌，除了創造亞洲最快時間，亦成為本港史上首位奪得奧運獎牌的泳手；至於「劍神」張家朗，雖然賽前未必是一綫奪標希望，但憑其出色表現，在賽程上愈戰愈勇、沉着應戰，一口氣打敗不同歐洲高手，奪得男子花劍個人賽事金牌，亦成為香港回歸後首位奪得奧運金牌的選手。

據體育專家分析，張家朗在八強賽幾乎落敗的情況下最終反勝，在心理學上令張家朗感到「重生」，令其進入極佳狀態，在之後的賽事更能控制節奏，即使在決賽面對上屆金牌得主，最終亦能以一節時間便勝出。由於張家朗只有24歲，相信他將會參加下屆奧運會，爭取衞冕。張家朗生於運動世家，從小學開始已接觸花劍，和何詩蓓一樣在學界青年賽已屢獲殊榮，後來體育學院集訓期間漸露頭角，數年前已獲得傑出運動員及贏得花劍比賽獎牌，雖然近年曾經歷挫折，但這正是一個堅定奮勇、努力不懈的最好例子。

與運動員同喜同悲 尋回歸屬感

香港運動員在奧運項目拿到獎牌，實在十分難得，上次拿到獎牌便是單車選手李慧詩在2012年倫敦奧運贏取的銅牌，而上一次摘金已是回歸前。能看見本港運動員站在頒獎台上，特區區旗冉冉升起，奏起中國國歌，相信是令絕大部分港人感到自豪和感動的事。國際體壇比賽就有着這種魔力，人民會為自己地區及國家的運動員打氣，同喜同悲，亦能為民眾找回不少對所屬地方的歸屬感和自豪感。

以往在國際體育比賽中，香港市民當然也會為中國支持打氣，但能在頒獎台上看見中國香港的運動員，相信令更多港人覺得驕傲自豪。這種身份認同感，令筆者回想起多年來香港民意研究進行的一項調查，問及香港人對自己身份認同時，認為自己是香港人的比率，遠較認為自己是中國人的比率為高，而落差也有愈趨嚴重之勢。

雖然有人會覺得，上述調查結果顯示政府有必要加強港人的國家教育及國家身份認同，但作為香港人也不一定否定自己是中國人，兩者並無矛盾，問題是以往一些譁眾取寵的政客及政黨為爭取選票，不惜一切抹黑、誣蔑中國，否定其一切，這種「抹黑工程」令很多篤信快餐式資訊文化和社交媒體的年輕一代以至大眾被蒙蔽心智，賊喊捉賊的「洗腦教育」在資本主義社會及弱勢政府下發揮最強功效。

事實上，群眾易受擺佈，當中能理性分析時事的人畢竟屬少數，政府在國民教育及不同宣傳教育媒介平台上有多些規範及指引，如能不矯枉過正，對下一代應該是好事。在面對現時年輕人「反叛式」否定國家，如公然向國歌喝倒采等稚氣行為，教育界不妨摒棄家長式的灌輸國民教育，採取剛柔並施的策略，往往收效更大。（文章只代表個人立場）