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港年資助逾億 運動員踏收成期

奧運世錦得獎健兒 最高每月可獲4萬

港聞版 2021/07/30

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東京奧運港將屢創佳績，香港運動員似乎進入收成期。政府早約10年前大力注資藝術及體育發展基金，令運動員有更多資源，方便備戰大型國際賽事。在2019/20年度，體院透過6項直接財政資助計劃向1,080名運

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