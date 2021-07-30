東京奧運港將屢創佳績，香港運動員似乎進入收成期。政府早約10年前大力注資藝術及體育發展基金，令運動員有更多資源，方便備戰大型國際賽事。在2019/20年度，體院透過6項直接財政資助計劃向1,080名運

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