港年資助逾億 運動員踏收成期 奧運世錦得獎健兒 最高每月可獲4萬 港聞版 2021/07/30 分享： 東京奧運港將屢創佳績，香港運動員似乎進入收成期。政府早約10年前大力注資藝術及體育發展基金，令運動員有更多資源，方便備戰大型國際賽事。在2019/20年度，體院透過6項直接財政資助計劃向1,080名運 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 相關文章 資助與成績掛鈎 「論功行賞」？ 今日 資助與成績掛鈎 「論功行賞」？ 教練讚何詩蓓父母 從不催谷施壓 今日 教練讚何詩蓓父母 從不催谷施壓 體院盼聘優秀教練 做好「小班教育」 今日 體院盼聘優秀教練 做好「小班教育」 何詩蓓爭第2面牌 今早出戰100自 今日 何詩蓓爭第2面牌 今早出戰100自 你可能感興趣 資助與成績掛鈎 「論功行賞」？ 今日 01:00 資助與成績掛鈎 「論功行賞」？ 教練讚何詩蓓父母 從不催谷施壓 今日 01:00 教練讚何詩蓓父母 從不催谷施壓 體院盼聘優秀教練 做好「小班教育」 今日 01:00 體院盼聘優秀教練 做好「小班教育」 運動 運動員 游泳 單車 徐英偉 張家朗 羽毛球 乒乓球 何詩蓓 劍擊