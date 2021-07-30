屈臣氏豐澤購物賞 400精選產品低至11折發售

首期電子消費券後日（8月1日）發放，黛安話你知點樣消費最着數！用消費券買屈臣氏禮券，最高可賺盡$600，公關姊妹話，豐澤都會推出「消費激賞祭」，400件精選產品低至11折就買到。

屈臣氏喺8月1日起推出多項消費優惠，去門市以AlipayHK消費滿$300即減$30，買滿$600即減$72；網店買滿$300亦即減$36；而八達通卡登記領消費券，喺屈臣氏門市及網店買滿$300亦可減$36.

易賞錢會員聽日（31日）前喺全綫屈臣氏分店買禮券，買滿$500即送$50門市優惠券及享$50網店優惠2次。以首期$2,000消費券計，買晒4次最多獲得4張門市$50現金券，及網店$50現金券使用8次，即賺盡$600優惠！

至於豐澤門市及網店，除咗400件優惠產品低至11折發售，仲有限時搶購總值$100萬電子優惠券，買滿指定金額，即減$50至$150不等。用恒生、中銀及DBS信用卡簽帳滿$2,000，亦可享6個月免息分期計劃；用AlipayHK或八達通埋單，滿$2,000即減$50.想知多啲優惠詳情，記得留意屈臣氏同豐澤嘅fb喇。

本文轉載自《晴報》