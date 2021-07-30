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下半年多用運動員代言

行政人員版 04:00 2021/07/30

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執筆時，香港在東奧已經拿得一面金牌和一面銀牌，是有史以來最好的成績；有些項目仍有奪牌機會，希望能創造更佳成績。

過去大半年，香港廣告市場非常沉悶，來來去去都是MIRROR和ERROR，要不然就是「試當真」，用得有新意，已經是創意。這也無可厚非，客戶需要的是銷售，誰幫到去貨便用誰，管它創意不創意。

在社交媒體的大環境下，廣告預算決定了曝光率，消費者卻主宰了接收的程度，如果不能於秒間控制用戶的注意力，他們便會將廣告關閉或skip ad。要剎那間展現創意當然不容易，能留住他們的往往是熟悉的面孔，因此品牌都喜歡用明星或KOL。

雖然如此，我不認為廣告創意已死。張家朗奪得金牌之後，很多品牌都出post恭賀或抽水，但大獲好評的宜家傢俬社交貼文，沒有偷圖展示張的英姿，卻是以創意取勝，所以我相信消費者還是會欣賞創意的。

廣告使用KOL是大勢所趨，希望香港隊多拿幾面獎牌，廣告明星可以多幾張不同的面孔。用運動員代言有很多好處，不同運動展示不同產品的特性，例如專注、快速、反應、力量、跳躍等等，他們的成長和刻苦的訓練，也是很好的故事；而且運動員商業味沒那麼濃，團結人心的力量，也比一般KOL高。

（本欄逢周五刊登）

本文轉載自《晴報

撰文 : 曾錦強 廣告企管人

欄名 : 人間有晴

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