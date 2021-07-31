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星夢郵輪復航 首試雲頂夢號Seacation

副刊版 2021/07/31

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自新冠肺炎全球爆發後，相信港人至少有一年以上沒有坐過郵輪，經過「疫船」驚魂，更加叫人卻步。隨着本港疫情緩和，星夢郵輪旗下的雲頂夢號於7月30日正式啟航，記者與一眾傳媒率先上船，體驗疫後首個「公海遊」。

...

欄名 : 本地遊

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