誠品生活 X 山有文西呈獻「願山．蟲鳴」 山系風鈴祭巡迴展 副刊版 2021/07/31 分享： 誠品生活時有特展，在暑期之際他們就與駐場藝香港藝術家「山有文西」合作，呈獻「願山．蟲鳴」山系風鈴祭巡迴展，在尖沙咀店打造「心靈餵飼」的後花園，以一字排開的風鈴裝置和山嶺寫生作品，充滿和風的輕盈風格。 誠 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 旅事通 最新專欄文章 更多 旅遊展明天開鑼 必遊台灣館贏取單車禮券大獎 2021/07/29 旅遊展明天開鑼 必遊台灣館贏取單車禮券大獎 更換球形屏幕 太空館全新升級天象廳重新開幕 2021/07/01 更換球形屏幕 太空館全新升級天象廳重新開幕 半島「重新邂逅」Staycation行程 嘉麟樓點心體驗班 2021/06/29 半島「重新邂逅」Staycation行程 嘉麟樓點心體驗班 PAC-MAN食鬼活動現身德福廣場 5千呎場館兼設有獎遊戲 2021/06/01 PAC-MAN食鬼活動現身德福廣場 5千呎場館兼設有獎遊戲 元朗錦莆手工藝市集 設巴黎鐵塔打卡位 現場音樂表演度周末 2021/05/14 元朗錦莆手工藝市集 設巴黎鐵塔打卡位 現場音樂表演度周末 誠品 展覽 尖沙咀 工作坊 大自然 繪畫 蝴蝶 綠色生活 天氣