誠品生活 X 山有文西呈獻「願山．蟲鳴」 山系風鈴祭巡迴展

誠品生活時有特展，在暑期之際他們就與駐場藝香港藝術家「山有文西」合作，呈獻「願山．蟲鳴」山系風鈴祭巡迴展，在尖沙咀店打造「心靈餵飼」的後花園，以一字排開的風鈴裝置和山嶺寫生作品，充滿和風的輕盈風格。

誠

...