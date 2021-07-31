中環翠玉軒推全新餐單 加入手工粵菜新派點心

中環高級中菜廳「翠玉軒」最近推出全新餐單，加入多款手工菜式、新派點心，款式眾多。

重新編訂的升級版主菜單，以燒臘及名貴海味為主，包括煙熏鬈毛豬叉燒（$398），用上匈牙利優質食材綿羊豬，經熏烤後慢火燒製

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