中環翠玉軒推全新餐單 加入手工粵菜新派點心 副刊版 2021/07/31 分享： 中環高級中菜廳「翠玉軒」最近推出全新餐單，加入多款手工菜式、新派點心，款式眾多。 重新編訂的升級版主菜單，以燒臘及名貴海味為主，包括煙熏鬈毛豬叉燒（$398），用上匈牙利優質食材綿羊豬，經熏烤後慢火燒製 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 上三兩期間限定蟹食嘗味菜單 重現老上海情懷 今日 上三兩期間限定蟹食嘗味菜單 重現老上海情懷 名館推出90分鐘點心放題 歎新派點心每位$138起 2021/07/26 名館推出90分鐘點心放題 歎新派點心每位$138起 君悅酒店3款月餅 早鳥優惠低至85折 2021/07/26 君悅酒店3款月餅 早鳥優惠低至85折 君蘭餅店 × 好立克推出 3 款港式口味甜品麵包 2021/07/24 君蘭餅店 × 好立克推出 3 款港式口味甜品麵包 SAKImoto Bakery嵜本 X Hello Kitty期間限定草莓牛奶味 Shokupan 及果醬 2021/07/24 SAKImoto Bakery嵜本 X Hello Kitty期間限定草莓牛奶味 Shokupan 及果醬 日本 中環 上海 法國 菜式 魚 甜品 蛋 海鮮 中菜