上三兩期間限定蟹食嘗味菜單 重現老上海情懷 副刊版 2021/07/31 分享： 蟹麵專門店「上三兩」於8月1日至10月15日推出6道菜「復刻老上海：懷舊蟹宴」嘗味菜單（$788/位，兩位起），重現昔日老上海的情懷。當中除了有「上三兩」的招牌人氣麵食外，廚師更精心設計了多款特色菜。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 中環翠玉軒推全新餐單 加入手工粵菜新派點心 今日 中環翠玉軒推全新餐單 加入手工粵菜新派點心 名館推出90分鐘點心放題 歎新派點心每位$138起 2021/07/26 名館推出90分鐘點心放題 歎新派點心每位$138起 君悅酒店3款月餅 早鳥優惠低至85折 2021/07/26 君悅酒店3款月餅 早鳥優惠低至85折 君蘭餅店 × 好立克推出 3 款港式口味甜品麵包 2021/07/24 君蘭餅店 × 好立克推出 3 款港式口味甜品麵包 SAKImoto Bakery嵜本 X Hello Kitty期間限定草莓牛奶味 Shokupan 及果醬 2021/07/24 SAKImoto Bakery嵜本 X Hello Kitty期間限定草莓牛奶味 Shokupan 及果醬 日本 中環 上海 法國 菜式 魚 甜品 蛋 海鮮 中菜