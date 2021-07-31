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上三兩期間限定蟹食嘗味菜單 重現老上海情懷

副刊版 2021/07/31

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蟹麵專門店「上三兩」於8月1日至10月15日推出6道菜「復刻老上海：懷舊蟹宴」嘗味菜單（$788/位，兩位起），重現昔日老上海的情懷。當中除了有「上三兩」的招牌人氣麵食外，廚師更精心設計了多款特色菜。

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欄名 : 新鮮熱辣

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