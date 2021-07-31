新地天水圍盤快開價 值得期待?

【新盤拆局】回望今年首7個月新盤已約近1萬伙新盤單位，銷情比去年首7個月同期為好，然而以大型發展商來說，新地推盤相對比往年慢，以全新盤來說僅得兩個，包括御海灣II及瓏珀山。

大型發展商來說，信置、恒地、

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