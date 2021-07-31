新地天水圍盤快開價 值得期待? 置業家居 2021/07/31 分享： 【新盤拆局】回望今年首7個月新盤已約近1萬伙新盤單位，銷情比去年首7個月同期為好，然而以大型發展商來說，新地推盤相對比往年慢，以全新盤來說僅得兩個，包括御海灣II及瓏珀山。 大型發展商來說，信置、恒地、 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 封面故事 相關文章 新盤累售萬伙 8月新盤大戰近5000伙登場 今日 新盤累售萬伙 8月新盤大戰近5000伙登場 鰂魚涌THE HOLBORN 英倫格調打造 主攻1房 今日 鰂魚涌THE HOLBORN 英倫格調打造 主攻1房 天水圍Wetland Seasons Bay 擬下周開示位 定價料有調升 今日 天水圍Wetland Seasons Bay 擬下周開示位 定價料有調升 青衣薈藍 化身智能大廈 設開放式同區罕見 今日 青衣薈藍 化身智能大廈 設開放式同區罕見 上環HOLLYWOOD HILL 僅提供48伙 劃一400呎1房 今日 上環HOLLYWOOD HILL 僅提供48伙 劃一400呎1房 你可能感興趣 新盤累售萬伙 8月新盤大戰近5000伙登場 今日 01:00 新盤累售萬伙 8月新盤大戰近5000伙登場 鰂魚涌THE HOLBORN 英倫格調打造 主攻1房 今日 01:00 鰂魚涌THE HOLBORN 英倫格調打造 主攻1房 天水圍Wetland Seasons Bay 擬下周開示位 定價料有調升 今日 01:00 天水圍Wetland Seasons Bay 擬下周開示位 定價料有調升 最新專欄文章 更多 新盤累售萬伙 8月新盤大戰近5000伙登場 今日 新盤累售萬伙 8月新盤大戰近5000伙登場 屯門畔海 連推4幢洋房招標 今日 屯門畔海 連推4幢洋房招標 上環HOLLYWOOD HILL 僅提供48伙 劃一400呎1房 今日 上環HOLLYWOOD HILL 僅提供48伙 劃一400呎1房 青衣薈藍 化身智能大廈 設開放式同區罕見 今日 青衣薈藍 化身智能大廈 設開放式同區罕見 天水圍Wetland Seasons Bay 擬下周開示位 定價料有調升 今日 天水圍Wetland Seasons Bay 擬下周開示位 定價料有調升 港滙 豪宅 一手市場 新地