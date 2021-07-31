天水圍Wetland Seasons Bay 擬下周開示位 定價料有調升 置業家居 2021/07/31 分享： 【8月部分焦點新盤最新部署】新地天水圍濕地公園路新盤第1期Wetland Seasons Bay計劃下周上載樓書及開放示範單位，預計8月開售。 Wetland Seasons Bay屬於發展項目第1期， ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 封面故事 相關文章 新盤累售萬伙 8月新盤大戰近5000伙登場 今日 新盤累售萬伙 8月新盤大戰近5000伙登場 新地天水圍盤快開價 值得期待? 今日 新地天水圍盤快開價 值得期待? 鰂魚涌THE HOLBORN 英倫格調打造 主攻1房 今日 鰂魚涌THE HOLBORN 英倫格調打造 主攻1房 青衣薈藍 化身智能大廈 設開放式同區罕見 今日 青衣薈藍 化身智能大廈 設開放式同區罕見 上環HOLLYWOOD HILL 僅提供48伙 劃一400呎1房 今日 上環HOLLYWOOD HILL 僅提供48伙 劃一400呎1房 你可能感興趣 新盤累售萬伙 8月新盤大戰近5000伙登場 今日 01:00 新盤累售萬伙 8月新盤大戰近5000伙登場 新地天水圍盤快開價 值得期待? 今日 01:00 新地天水圍盤快開價 值得期待? 鰂魚涌THE HOLBORN 英倫格調打造 主攻1房 今日 01:00 鰂魚涌THE HOLBORN 英倫格調打造 主攻1房 最新專欄文章 更多 新盤累售萬伙 8月新盤大戰近5000伙登場 今日 新盤累售萬伙 8月新盤大戰近5000伙登場 屯門畔海 連推4幢洋房招標 今日 屯門畔海 連推4幢洋房招標 上環HOLLYWOOD HILL 僅提供48伙 劃一400呎1房 今日 上環HOLLYWOOD HILL 僅提供48伙 劃一400呎1房 青衣薈藍 化身智能大廈 設開放式同區罕見 今日 青衣薈藍 化身智能大廈 設開放式同區罕見 鰂魚涌THE HOLBORN 英倫格調打造 主攻1房 今日 鰂魚涌THE HOLBORN 英倫格調打造 主攻1房 一手市場