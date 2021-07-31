青衣薈藍 化身智能大廈 設開放式同區罕見 置業家居 2021/07/31 分享： 【8月部分焦點新盤最新部署】宏安地產青衣薈藍獲批預售樓花同意書，涉及320伙，戶型涵蓋開放式至1房單位，部署8月份開售。 宏安地產執行董事程德韻指出，薈藍已獲批預售樓花同意書，現階段正積極部署銷售安排， ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 封面故事 相關文章 新盤累售萬伙 8月新盤大戰近5000伙登場 今日 新盤累售萬伙 8月新盤大戰近5000伙登場 新地天水圍盤快開價 值得期待? 今日 新地天水圍盤快開價 值得期待? 鰂魚涌THE HOLBORN 英倫格調打造 主攻1房 今日 鰂魚涌THE HOLBORN 英倫格調打造 主攻1房 天水圍Wetland Seasons Bay 擬下周開示位 定價料有調升 今日 天水圍Wetland Seasons Bay 擬下周開示位 定價料有調升 上環HOLLYWOOD HILL 僅提供48伙 劃一400呎1房 今日 上環HOLLYWOOD HILL 僅提供48伙 劃一400呎1房 你可能感興趣 新盤累售萬伙 8月新盤大戰近5000伙登場 今日 01:00 新盤累售萬伙 8月新盤大戰近5000伙登場 新地天水圍盤快開價 值得期待? 今日 01:00 新地天水圍盤快開價 值得期待? 鰂魚涌THE HOLBORN 英倫格調打造 主攻1房 今日 01:00 鰂魚涌THE HOLBORN 英倫格調打造 主攻1房 最新專欄文章 更多 新盤累售萬伙 8月新盤大戰近5000伙登場 今日 新盤累售萬伙 8月新盤大戰近5000伙登場 屯門畔海 連推4幢洋房招標 今日 屯門畔海 連推4幢洋房招標 上環HOLLYWOOD HILL 僅提供48伙 劃一400呎1房 今日 上環HOLLYWOOD HILL 僅提供48伙 劃一400呎1房 天水圍Wetland Seasons Bay 擬下周開示位 定價料有調升 今日 天水圍Wetland Seasons Bay 擬下周開示位 定價料有調升 鰂魚涌THE HOLBORN 英倫格調打造 主攻1房 今日 鰂魚涌THE HOLBORN 英倫格調打造 主攻1房 銷售安排 一手市場 薈藍