屯門畔海 連推4幢洋房招標 置業家居 2021/07/31 分享： 【8月部分焦點新盤最新部署】由英皇國際發展，位於屯門澄麗路9號的畔海，共提供8座洋房，實用面積由3,290至4,858平方呎。 英皇集團執行董事張炳強表示，畔海2號洋房及3號洋房早前進行招標，現已賣出洋 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 封面故事 相關文章 新盤累售萬伙 8月新盤大戰近5000伙登場 今日 新盤累售萬伙 8月新盤大戰近5000伙登場 新地天水圍盤快開價 值得期待? 今日 新地天水圍盤快開價 值得期待? 鰂魚涌THE HOLBORN 英倫格調打造 主攻1房 今日 鰂魚涌THE HOLBORN 英倫格調打造 主攻1房 天水圍Wetland Seasons Bay 擬下周開示位 定價料有調升 今日 天水圍Wetland Seasons Bay 擬下周開示位 定價料有調升 青衣薈藍 化身智能大廈 設開放式同區罕見 今日 青衣薈藍 化身智能大廈 設開放式同區罕見 你可能感興趣 新盤累售萬伙 8月新盤大戰近5000伙登場 今日 01:00 新盤累售萬伙 8月新盤大戰近5000伙登場 新地天水圍盤快開價 值得期待? 今日 01:00 新地天水圍盤快開價 值得期待? 鰂魚涌THE HOLBORN 英倫格調打造 主攻1房 今日 01:00 鰂魚涌THE HOLBORN 英倫格調打造 主攻1房 最新專欄文章 更多 新盤累售萬伙 8月新盤大戰近5000伙登場 今日 新盤累售萬伙 8月新盤大戰近5000伙登場 上環HOLLYWOOD HILL 僅提供48伙 劃一400呎1房 今日 上環HOLLYWOOD HILL 僅提供48伙 劃一400呎1房 青衣薈藍 化身智能大廈 設開放式同區罕見 今日 青衣薈藍 化身智能大廈 設開放式同區罕見 天水圍Wetland Seasons Bay 擬下周開示位 定價料有調升 今日 天水圍Wetland Seasons Bay 擬下周開示位 定價料有調升 鰂魚涌THE HOLBORN 英倫格調打造 主攻1房 今日 鰂魚涌THE HOLBORN 英倫格調打造 主攻1房 銷售安排 一手市場 畔海