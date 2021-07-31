屯門畔海 連推4幢洋房招標

【8月部分焦點新盤最新部署】由英皇國際發展，位於屯門澄麗路9號的畔海，共提供8座洋房，實用面積由3,290至4,858平方呎。

英皇集團執行董事張炳強表示，畔海2號洋房及3號洋房早前進行招標，現已賣出洋

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