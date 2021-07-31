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新盤累售萬伙 8月新盤大戰近5000伙登場

置業家居 2021/07/31

分享：

8月新盤大戰，預計涉及逾4,900伙新單位應市，當中近6成來自新界區，消息透露8月上旬更有3個全新盤公布價單，新盤戰更加白熱化！

新盤2021繼續旺丁旺財，綜合成交紀錄冊顯示，全港新盤首7個月成交量已錄

...

欄名 : 封面故事

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