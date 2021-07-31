新盤累售萬伙 8月新盤大戰近5000伙登場 置業家居 2021/07/31 分享： 8月新盤大戰，預計涉及逾4,900伙新單位應市，當中近6成來自新界區，消息透露8月上旬更有3個全新盤公布價單，新盤戰更加白熱化！ 新盤2021繼續旺丁旺財，綜合成交紀錄冊顯示，全港新盤首7個月成交量已錄 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 封面故事 相關文章 新地天水圍盤快開價 值得期待? 今日 新地天水圍盤快開價 值得期待? 鰂魚涌THE HOLBORN 英倫格調打造 主攻1房 今日 鰂魚涌THE HOLBORN 英倫格調打造 主攻1房 天水圍Wetland Seasons Bay 擬下周開示位 定價料有調升 今日 天水圍Wetland Seasons Bay 擬下周開示位 定價料有調升 青衣薈藍 化身智能大廈 設開放式同區罕見 今日 青衣薈藍 化身智能大廈 設開放式同區罕見 上環HOLLYWOOD HILL 僅提供48伙 劃一400呎1房 今日 上環HOLLYWOOD HILL 僅提供48伙 劃一400呎1房 你可能感興趣 新地天水圍盤快開價 值得期待? 今日 01:00 新地天水圍盤快開價 值得期待? 鰂魚涌THE HOLBORN 英倫格調打造 主攻1房 今日 01:00 鰂魚涌THE HOLBORN 英倫格調打造 主攻1房 天水圍Wetland Seasons Bay 擬下周開示位 定價料有調升 今日 01:00 天水圍Wetland Seasons Bay 擬下周開示位 定價料有調升 最新專欄文章 更多 屯門畔海 連推4幢洋房招標 今日 屯門畔海 連推4幢洋房招標 上環HOLLYWOOD HILL 僅提供48伙 劃一400呎1房 今日 上環HOLLYWOOD HILL 僅提供48伙 劃一400呎1房 青衣薈藍 化身智能大廈 設開放式同區罕見 今日 青衣薈藍 化身智能大廈 設開放式同區罕見 天水圍Wetland Seasons Bay 擬下周開示位 定價料有調升 今日 天水圍Wetland Seasons Bay 擬下周開示位 定價料有調升 鰂魚涌THE HOLBORN 英倫格調打造 主攻1房 今日 鰂魚涌THE HOLBORN 英倫格調打造 主攻1房 銷售安排 港滙 一手市場