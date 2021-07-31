二手持續暢旺 「鎖匙盤」缺貨

現時疫情緩和，加上低息環境推動下，本港樓市持續暢旺，多區屋苑的樓價亦屢創新高。踏入7月，雖然多區的交投多因價量齊升而有所收窄，惟新增放盤未能及時補回空缺，匙盤更買少見少。

本刊近日統計本港10大屋苑的匙

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