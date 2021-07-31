二手持續暢旺 「鎖匙盤」缺貨 置業家居 2021/07/31 分享： 現時疫情緩和，加上低息環境推動下，本港樓市持續暢旺，多區屋苑的樓價亦屢創新高。踏入7月，雖然多區的交投多因價量齊升而有所收窄，惟新增放盤未能及時補回空缺，匙盤更買少見少。 本刊近日統計本港10大屋苑的匙 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 樓市熱話 最新專欄文章 更多 整體質素理想 僅少瑕疵需執修【獲97分】 2021/07/24 整體質素理想 僅少瑕疵需執修【獲97分】 御海灣尚未收樓 暫7伙放租 開放式$1.1萬起 2021/07/24 御海灣尚未收樓 暫7伙放租 開放式$1.1萬起 恆大‧珺瓏灣第1期 近70個細單位租盤 開放式月租$8,000起 2021/07/17 恆大‧珺瓏灣第1期 近70個細單位租盤 開放式月租$8,000起 珺悅薈Emerald Club 設施多元動靜皆宜 2021/07/17 珺悅薈Emerald Club 設施多元動靜皆宜 單位劃一鋪牆紙 檢查是否貼服無披邊【獲95分 】 2021/07/17 單位劃一鋪牆紙 檢查是否貼服無披邊【獲95分 】 放盤 新都城 太古城 沙田第一城 二手市場