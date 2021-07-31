科技公司創辦人憑兩部電腦起家 為海洋公園打造虛擬互動展館 置業家居 2021/07/31 分享： 今個暑假，海洋公園開設全新虛擬互動展館「探索號R」，項目斥資$3,000萬，由ManyMany Creations Ltd.及Quantum Matrix Ltd.創辦人桂濱擔任是次項目創作科技顧問， ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 地區‧人‧情 最新專欄文章 更多 Bob嫂踩入玄學界 創永生花擺設踢走衰運 2021/07/24 Bob嫂踩入玄學界 創永生花擺設踢走衰運 Hungry Dino為食龍 疫市下外賣轉堂食 獨創性價比高腐皮壽司 2021/07/17 Hungry Dino為食龍 疫市下外賣轉堂食 獨創性價比高腐皮壽司 家中珍藏無數CD 客廳特設打碟區 2021/07/10 家中珍藏無數CD 客廳特設打碟區 李志剛7位數搞網購平台 賣化粧品Share扮靚心得 2021/07/10 李志剛7位數搞網購平台 賣化粧品Share扮靚心得 咖啡師開店堅持不落糖 推廣咖啡原味道 2021/07/03 咖啡師開店堅持不落糖 推廣咖啡原味道 科技行業 人物專訪 海洋公園