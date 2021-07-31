都會四季主攻3房戶型 入場門檻￥285萬起

坐落於珠海橫琴新區保稅區內，唯一住宅加商業綜合體的都會四季，不止以交通完善、配套齊全為賣點，同時由國內三大發展商聯手發展，並主攻「3胎時代」最受歡迎的3房戶型，而門檻由￥285萬起。

由華發、萬科及旭輝

...