都會四季主攻3房戶型 入場門檻￥285萬起 置業家居 2021/07/31 分享： 坐落於珠海橫琴新區保稅區內，唯一住宅加商業綜合體的都會四季，不止以交通完善、配套齊全為賣點，同時由國內三大發展商聯手發展，並主攻「3胎時代」最受歡迎的3房戶型，而門檻由￥285萬起。 由華發、萬科及旭輝 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 國內置業 最新專欄文章 更多 海雅繽紛城現樓推售 連裝修家電￥40萬起 2021/07/24 海雅繽紛城現樓推售 連裝修家電￥40萬起 粵海拾桂府戶型南北對流 連裝修￥200萬起入場 2021/07/03 粵海拾桂府戶型南北對流 連裝修￥200萬起入場 恒裕江山滙推2期3至4房戶 連精裝售￥164萬起 2021/06/26 恒裕江山滙推2期3至4房戶 連精裝售￥164萬起 保利卓越‧中環廣場位置優越 連裝修￥50萬起入場 2021/06/12 保利卓越‧中環廣場位置優越 連裝修￥50萬起入場 國維中央廣場推2至4房戶型 連精裝售￥310萬起 2021/06/05 國維中央廣場推2至4房戶型 連精裝售￥310萬起 人民幣 物業 澳門 珠海 橫琴