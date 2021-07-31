Rasonic座枱式蒸氣焗爐 內置多種煮食功能 蒸焗好滋味 置業家居 2021/07/31 分享： 在家親手製作料理雖然較為健康，又能省錢，但不少人都擔心自己的廚藝不足，加上需要處理不同食材和工具，步驟繁複又麻煩。炎炎夏日更讓大家不願為煮食弄得滿頭大汗。Rasonic最近新推出的蒸焗爐系列共有黑、白 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 家居頭條 相關文章 多功能煮食新品 化身居家小廚神 今日 多功能煮食新品 化身居家小廚神 西門子7合1智能微蒸烤焗爐 輕鬆煮出星級美食 今日 西門子7合1智能微蒸烤焗爐 輕鬆煮出星級美食 Bosch全能廚師機 MUM Series 2「烘焙易」系列 袖珍機身 小廚房恩物 今日 Bosch全能廚師機 MUM Series 2「烘焙易」系列 袖珍機身 小廚房恩物 你可能感興趣 多功能煮食新品 化身居家小廚神 今日 01:00 多功能煮食新品 化身居家小廚神 西門子7合1智能微蒸烤焗爐 輕鬆煮出星級美食 今日 01:00 西門子7合1智能微蒸烤焗爐 輕鬆煮出星級美食 Bosch全能廚師機 MUM Series 2「烘焙易」系列 袖珍機身 小廚房恩物 今日 01:00 Bosch全能廚師機 MUM Series 2「烘焙易」系列 袖珍機身 小廚房恩物 最新專欄文章 更多 多功能煮食新品 化身居家小廚神 今日 多功能煮食新品 化身居家小廚神 Bosch全能廚師機 MUM Series 2「烘焙易」系列 袖珍機身 小廚房恩物 今日 Bosch全能廚師機 MUM Series 2「烘焙易」系列 袖珍機身 小廚房恩物 西門子7合1智能微蒸烤焗爐 輕鬆煮出星級美食 今日 西門子7合1智能微蒸烤焗爐 輕鬆煮出星級美食 新樓「輕裝修」必讀 工程預算全面睇 2021/07/24 新樓「輕裝修」必讀 工程預算全面睇 裝修工程有保養 1年保養屬行規 2021/07/24 裝修工程有保養 1年保養屬行規 家電 Panasonic Rasonic 西門子 Bosch 消費資訊