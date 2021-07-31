Rasonic座枱式蒸氣焗爐 內置多種煮食功能 蒸焗好滋味

在家親手製作料理雖然較為健康，又能省錢，但不少人都擔心自己的廚藝不足，加上需要處理不同食材和工具，步驟繁複又麻煩。炎炎夏日更讓大家不願為煮食弄得滿頭大汗。Rasonic最近新推出的蒸焗爐系列共有黑、白

...