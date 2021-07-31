西門子7合1智能微蒸烤焗爐 輕鬆煮出星級美食

香港經過一年多的疫情影響下，在家下廚成為不少人的主流活動，由最初的能夠入口變到對菜式的味道要求愈來愈高，但愈複雜的菜式所需的廚具便愈多，而普遍家居廚房的空間有限，西門子最新推出的7合1智能微蒸烤焗爐（

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