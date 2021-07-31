西門子7合1智能微蒸烤焗爐 輕鬆煮出星級美食 置業家居 2021/07/31 分享： 香港經過一年多的疫情影響下，在家下廚成為不少人的主流活動，由最初的能夠入口變到對菜式的味道要求愈來愈高，但愈複雜的菜式所需的廚具便愈多，而普遍家居廚房的空間有限，西門子最新推出的7合1智能微蒸烤焗爐（ ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 家居頭條 相關文章 多功能煮食新品 化身居家小廚神 今日 多功能煮食新品 化身居家小廚神 Rasonic座枱式蒸氣焗爐 內置多種煮食功能 蒸焗好滋味 今日 Rasonic座枱式蒸氣焗爐 內置多種煮食功能 蒸焗好滋味 Bosch全能廚師機 MUM Series 2「烘焙易」系列 袖珍機身 小廚房恩物 今日 Bosch全能廚師機 MUM Series 2「烘焙易」系列 袖珍機身 小廚房恩物 你可能感興趣 多功能煮食新品 化身居家小廚神 今日 01:00 多功能煮食新品 化身居家小廚神 Rasonic座枱式蒸氣焗爐 內置多種煮食功能 蒸焗好滋味 今日 01:00 Rasonic座枱式蒸氣焗爐 內置多種煮食功能 蒸焗好滋味 Bosch全能廚師機 MUM Series 2「烘焙易」系列 袖珍機身 小廚房恩物 今日 01:00 Bosch全能廚師機 MUM Series 2「烘焙易」系列 袖珍機身 小廚房恩物 最新專欄文章 更多 多功能煮食新品 化身居家小廚神 今日 多功能煮食新品 化身居家小廚神 Bosch全能廚師機 MUM Series 2「烘焙易」系列 袖珍機身 小廚房恩物 今日 Bosch全能廚師機 MUM Series 2「烘焙易」系列 袖珍機身 小廚房恩物 Rasonic座枱式蒸氣焗爐 內置多種煮食功能 蒸焗好滋味 今日 Rasonic座枱式蒸氣焗爐 內置多種煮食功能 蒸焗好滋味 新樓「輕裝修」必讀 工程預算全面睇 2021/07/24 新樓「輕裝修」必讀 工程預算全面睇 裝修工程有保養 1年保養屬行規 2021/07/24 裝修工程有保養 1年保養屬行規 家電 Panasonic Rasonic 西門子 Bosch 消費資訊