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Bosch全能廚師機 MUM Series 2「烘焙易」系列 袖珍機身 小廚房恩物

置業家居 2021/07/31

分享：

居家防疫下，不少女士們都開始在家鑽研烘焙食譜，但選擇繁多的烘焙用具，以及複雜的工序難免會令人卻步。Bosch今季特別推出全新的MUM Series 2「烘焙易」廚師機，專為烘焙新手而設，除了袖珍的機身

...

欄名 : 家居頭條

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