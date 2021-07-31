Bosch全能廚師機 MUM Series 2「烘焙易」系列 袖珍機身 小廚房恩物 置業家居 2021/07/31 分享： 居家防疫下，不少女士們都開始在家鑽研烘焙食譜，但選擇繁多的烘焙用具，以及複雜的工序難免會令人卻步。Bosch今季特別推出全新的MUM Series 2「烘焙易」廚師機，專為烘焙新手而設，除了袖珍的機身 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 家居頭條 相關文章 多功能煮食新品 化身居家小廚神 今日 多功能煮食新品 化身居家小廚神 Rasonic座枱式蒸氣焗爐 內置多種煮食功能 蒸焗好滋味 今日 Rasonic座枱式蒸氣焗爐 內置多種煮食功能 蒸焗好滋味 西門子7合1智能微蒸烤焗爐 輕鬆煮出星級美食 今日 西門子7合1智能微蒸烤焗爐 輕鬆煮出星級美食 你可能感興趣 多功能煮食新品 化身居家小廚神 今日 01:00 多功能煮食新品 化身居家小廚神 Rasonic座枱式蒸氣焗爐 內置多種煮食功能 蒸焗好滋味 今日 01:00 Rasonic座枱式蒸氣焗爐 內置多種煮食功能 蒸焗好滋味 西門子7合1智能微蒸烤焗爐 輕鬆煮出星級美食 今日 01:00 西門子7合1智能微蒸烤焗爐 輕鬆煮出星級美食 最新專欄文章 更多 多功能煮食新品 化身居家小廚神 今日 多功能煮食新品 化身居家小廚神 西門子7合1智能微蒸烤焗爐 輕鬆煮出星級美食 今日 西門子7合1智能微蒸烤焗爐 輕鬆煮出星級美食 Rasonic座枱式蒸氣焗爐 內置多種煮食功能 蒸焗好滋味 今日 Rasonic座枱式蒸氣焗爐 內置多種煮食功能 蒸焗好滋味 新樓「輕裝修」必讀 工程預算全面睇 2021/07/24 新樓「輕裝修」必讀 工程預算全面睇 裝修工程有保養 1年保養屬行規 2021/07/24 裝修工程有保養 1年保養屬行規 家電 Panasonic Rasonic 西門子 Bosch 消費資訊