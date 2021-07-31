Bosch全能廚師機 MUM Series 2「烘焙易」系列 袖珍機身 小廚房恩物

居家防疫下，不少女士們都開始在家鑽研烘焙食譜，但選擇繁多的烘焙用具，以及複雜的工序難免會令人卻步。Bosch今季特別推出全新的MUM Series 2「烘焙易」廚師機，專為烘焙新手而設，除了袖珍的機身

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