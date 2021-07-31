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多功能煮食新品 化身居家小廚神

置業家居 2021/07/31

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現時在家防疫的情況下，愈來愈多人轉為居家煮食，當中不乏一些廚藝新手，以及對食物有種執着的「吃貨」。而香港普遍的小廚房都難以放置過多廚具，所以不少牌子最近都推出簡易使用又多功能的煮食新品，簡化了費時及費

...

欄名 : 家居頭條

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