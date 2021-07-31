多功能煮食新品 化身居家小廚神 置業家居 2021/07/31 分享： 現時在家防疫的情況下，愈來愈多人轉為居家煮食，當中不乏一些廚藝新手，以及對食物有種執着的「吃貨」。而香港普遍的小廚房都難以放置過多廚具，所以不少牌子最近都推出簡易使用又多功能的煮食新品，簡化了費時及費 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 家居頭條 相關文章 Rasonic座枱式蒸氣焗爐 內置多種煮食功能 蒸焗好滋味 今日 Rasonic座枱式蒸氣焗爐 內置多種煮食功能 蒸焗好滋味 西門子7合1智能微蒸烤焗爐 輕鬆煮出星級美食 今日 西門子7合1智能微蒸烤焗爐 輕鬆煮出星級美食 Bosch全能廚師機 MUM Series 2「烘焙易」系列 袖珍機身 小廚房恩物 今日 Bosch全能廚師機 MUM Series 2「烘焙易」系列 袖珍機身 小廚房恩物 你可能感興趣 Rasonic座枱式蒸氣焗爐 內置多種煮食功能 蒸焗好滋味 今日 01:00 Rasonic座枱式蒸氣焗爐 內置多種煮食功能 蒸焗好滋味 西門子7合1智能微蒸烤焗爐 輕鬆煮出星級美食 今日 01:00 西門子7合1智能微蒸烤焗爐 輕鬆煮出星級美食 Bosch全能廚師機 MUM Series 2「烘焙易」系列 袖珍機身 小廚房恩物 今日 01:00 Bosch全能廚師機 MUM Series 2「烘焙易」系列 袖珍機身 小廚房恩物 最新專欄文章 更多 Bosch全能廚師機 MUM Series 2「烘焙易」系列 袖珍機身 小廚房恩物 今日 Bosch全能廚師機 MUM Series 2「烘焙易」系列 袖珍機身 小廚房恩物 西門子7合1智能微蒸烤焗爐 輕鬆煮出星級美食 今日 西門子7合1智能微蒸烤焗爐 輕鬆煮出星級美食 Rasonic座枱式蒸氣焗爐 內置多種煮食功能 蒸焗好滋味 今日 Rasonic座枱式蒸氣焗爐 內置多種煮食功能 蒸焗好滋味 新樓「輕裝修」必讀 工程預算全面睇 2021/07/24 新樓「輕裝修」必讀 工程預算全面睇 裝修工程有保養 1年保養屬行規 2021/07/24 裝修工程有保養 1年保養屬行規 家電 Panasonic Rasonic 西門子 Bosch 消費資訊