重公共利益 華國企賺錢兼顧環境

中國經常因國有企業或其在經濟中的主導角色而受到中傷，然而世界上近乎每個國家都有國有企業，德國、意大利、俄羅斯等有數以千計，而全球的國有企業幾乎在所有經濟領域上都有提供產品及服務，尤其是銀行、能源、公用事業、工業和運輸等範疇，國際著名的國有企業包括沙地阿美（Saudi Aramco）和星展銀行。

中國和印度等新興市場國家當中的大型企業，約有3分之1甚至更多為國有企業，而國有企業在法國和意大利等先進經濟體也是最大企業之一，全球一半以上的石油和天然氣生產都由國有企業所控制。

全球最大企業 兩成屬國企

國有企業在全球的重要性日益增加，根據國際貨幣基金組織的資料，國有企業在過去10年的資產增長了一倍，全球最大企業中，有兩成為國有企業。2018年，國有企業資產約45萬億美元，約為全球GDP總值的一半。

2020年《財富》雜誌世界500強中，有124家中資公司上榜，比美國的121家公司為多。上榜的中資公司有68%為主要行業的國有企業，中國國有企業的主導地位，成為中國與全球市場摩擦的一個根源。有批評的意見認為，國有企業在不同方面得到優惠待遇，例如政府政策會在融資、發牌和批出合同方面對他們更為有利；更有很多批評指，中國的國有企業扮演着特大的角色，破壞競爭也扭曲了市場。

實際上，中國的國有企業貢獻了約3成的國內生產總值，比已發展國家為高；逾15萬家的國有企業佔企業總數約4成。

然而，中國的國有企業與全球其他地方的國有企業和私營企業之間的分別，是他們的使命和存在目的。中國國有企業不僅僅視賺錢為內在目的，還會考慮到政府政策的實施和社會穩定性等因素。

國有企業為中國經濟高速增長作出了巨大貢獻。興建基礎設施、開發商品、勘探和採礦及重型設備等的資本密集型工業，對任何經濟體都至關重要，但此類項目前期需要一次性投放大筆資金，醞釀一段長時間才有機會出現利潤，這都是窒礙私營企業投資的因素，而國有企業卻可把資金投放到這些行業，支持經濟發展。

包括中國在內的大多數國家，都視就業為維持經濟和社會穩定的基本要素。中國約5分之1的勞動力，即約7,000萬人受僱於國有企業，此數目差不多等同法國整體人口。在經濟低迷時期，中央和地方政府可要求國有企業贊助公共項目、減低失業和幫助啟動地方經濟。在這種情況下，國有企業的行徑往往與市場力量相違背。私營企業在經濟困難時期或需要裁員，國有企業卻可能反其道而行，僱用更多人手。

承擔社會責任 支持經濟發展

在承擔社會責任方面，國有企業可以在政府政策外發揮輔助角色。除了提供就業，中國的國有企業更為員工提供教育、醫療和退休保障等一系列社會服務。遇有災難事件時，中國人民保險集團等的國有企業更肩負起社會責任，比私營企業更快速地支付理賠。

當然，協助維持經濟和社會穩定是要付出代價的，國有企業在效率和許多業務績效指標方面，有時會比非國有企業為遜色。盡管至2018年中，國有企業佔中國工業資產的28%，但他們的利潤僅佔總利潤的18%。一般而言，他們的生產力或創新程度未必及得上私營企業，2017年底，國有企業的資產回報率為3.9%，而私營企業的則為9.9%。

盡管如此，國有企業的業績未如理想，可以理解為它們在中國經濟中所起的特殊作用，以維持社會穩定及公共利益；也有意見認為，中國國有企業就如社會企業般運作，尋求最大利潤的同時，也為社會和環境帶來最大利益。

大家都稱讚社會企業對社會的貢獻，以及讓世界變得更美好。或許，大家都應該把眼光放寬一點看，中國的國有企業也應該得到大家的讚賞。

▲ 國有企業在全球的重要性日益增加，全球一半以上的石油和天然氣生產都由國有企業所控制。（路透社資料圖片）