人口續減 或拖慢創新步伐

在6月2日立法會的行政長官質詢環節中，有議員問及如何應對人口老化的問題。特首表示，生育是個人選擇，她傾向吸引更多年輕人來港，這意味着港府準備接納更多移民，讓香港人口保持活力。對比香港人連哄帶勸也不願生育，移民可馬上投入勞動市場，又可節省龐大的教育成本，無疑是最便宜且快捷的方法。

然而，世界大部分地區都不像香港一樣，背靠祖國，擁有龐大的人口補充儲備；在許多國家，政治和文化融合等因素亦令大量吸納移民不可行。因此，許多政府還是要硬着頭皮，設法說服國民積極「造人」。

港去年生育率 排全球尾二

現時除非洲以外，生育率下降的趨勢在發達和新興經濟體都十分明顯。全球近一半人口住在「人口替代率」低於2.1的國家，這個神奇的數字代表每名女性生育2.1個孩子，也意味着一國人口可保持穩定。至於香港，政府統計處公布2020的生育率跌至0.87，排名屬全球尾二，即每一代人的人口會比上一代減少超過一半。

人口萎縮的原因錯綜複雜。直至上世紀中，普遍認為兒女是父母晚年的最佳保障，但自從藉稅收或供款支撑的養老金系統出現，個人的生育動機便開始削弱。隨着社會變得更加富裕，加上避孕技術的進步，以及愈來愈多女孩接受教育，孩子不再是經濟資產，人們生孩子不再是因為生活保障，而是純綷喜歡養兒育女，這種慾望通常生一兩個孩子就能滿足。筆者與一些中小學生談過，發現不少年輕一代以不生育為己任，甚至以科學口吻解釋人口減少的好處，例如碳排放和水資源的壓力減輕、環境破壞減少等。

不過，就科技創新而言，人口減少可能拖慢進步的步伐，畢竟人是經濟增長的原材料，人口較多的國家自然能享有長期的經濟優勢。筆者想進一步指出，長期增長是由技術進步推動的，如果說想法造就創新能力，創新能力驅動增長，而人又是想法的來源，那麼大腦的絕對數量則對一國的命運至關重要。

兩大現象 反映人口規模重要性

有兩個現象反映人口規模的重要性，一是過去200年來全球人口飈升，同時也是技術進步令人均實際收入快速增長的時代，這反映各種新想法普遍提升效率，或創造有價值的新任務，讓勞動力和資本盡其效用；二是很多創新企業都得益於全球化，但當中最成功的例子，仍然來自人口較多的國家。這些「大腦較多」的國家能累積更多創新，又由於市場規模大，開發新技術的回報也更高。舉例而言，蘋果公司和阿里巴巴都先憑藉本國龐大的人口紅利建立事業，繼而進軍其他地區。如果Google最初只能在小國起飛，其創意或許仍然贏得掌聲，但相信擴張的速度會大幅放緩。

也許讀者要反駁，如今科技最先進、經濟最富裕的國家，並非人口最多；相反，一些人口充裕的國家如印度、印尼，在科技和經濟上並非處於前列位置。這些都是實情。故此，筆者也認為，人口優勢必須依靠高等教育、合適的制度、富包容性的文化，才能善加利用；而要發展出這樣的制度和文化，所花的時間要遠遠超過發明新技術所需的時間。

現時全球擁有一億以上人口的國家有13個，以上則解釋了為何當中只有美國和中國才有基礎充分利用人口優勢（俄羅斯、日本則被逐漸拋離）。相對而言，美國的出生率較高，其「大熔爐文化」較容易吸收移民，科學成就更延續逾百載；這些都是中國的短板，單憑逐漸開放計劃生育政策，恐怕難以扭轉局面。