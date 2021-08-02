俗稱「雙減」的政策一出，內地教培行業應聲倒地，也影響到股市，所以說教培此前也真是個資本市，多方競爭，融資做大。估計現時全國相關從業人員，數量達一千萬。已上市或新挑戰者，以為捉住了學童課外補習的剛需風口，怎知真正滑鐵盧。

政策全名是《關於進一步減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔的意見》，本意該是減輕學童的學習壓力，但其實有更多的綜合社會問題考慮，最重要者，即為重定家庭開支的調配，以及孩子時間的運用，兩者，又和整體消費循環，和生育計劃有莫大關係。

最簡單的立論是：不用花那麼多錢和時間去補習，帶孩子壓力減少，大家可剩一些錢去其他消費和想下生多個（所以也配合了三孩政策出台）。這個算盤是否能打響還不肯定，但友儕間，孩子的補習及課餘活動使費每月不少確是事實。問題只是，沒有了名義上的教培班，這種為加強考試能力的補習班，會否以另一些形式繼續？另外，就算不用教培開支了，是否又能真的把錢導向其他優化家庭生活的消費？

雖然有講笑的成分，但坊間仍是歸納出一個連鎖反應圈：孩子不用補課了，直接是教培機構崩盤。而不用補課，孩子眼睛變好了，卻輪到眼科崩盤。做母親的周末不用送孩子去補課，自己也就沒時間去做美容了，所以醫美也可能崩盤。爸爸也沒時間出去喝酒了，所以白酒也崩盤。不喝酒，身體也好了，也不用養肝也不需要創新藥，那片仔癀和創新藥也會崩盤。

至於借屍還魂的創意，可能是教培基地變做圖書館，說是借書，但「讀不明的話，我們會有管理員去協助你的啊！」當然，那管理員就是原本的老師。