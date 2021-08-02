黃太在女兒Helen陪同下來見我作首次飲食諮詢，她身形不算肥胖，主要是處理三高問題。問及她平日三餐的飲食習慣，一如所料，與其他糖尿病患者一樣，她對澱粉類食物存有「戒心」；早餐她會吃一小碗麥片或一片多士，晚餐則只吃餸菜，是「無飯太太」，我問她：「你吃的那麼少，不覺得肚餓乏力嗎？」她回應：「不！我並不覺餓。」

Helen搶着說：「但妹妹說你下午經常找餅乾、蛋卷吃！」黃太以笑遮醜說：「一兩片而已。」Helen再對我說：「我看她只是怕血糖高，所以正餐不敢吃得多，她下個月就要覆診見醫生檢查糖尿。」Helen一臉憂心地說：「她聲稱自己吃的比之前清淡，但上次驗血報告上的血糖、膽固醇及血壓也並沒改善。」

「明白。」我問黃太：「排便方面如何？有否便秘情況？」她答：「大概隔天一次排便。」我又問：「那排便時有困難嗎？」她想了想，答：「有時會是粒粒狀的。」

我提議她早餐可吃番薯。「番薯？」黃太衝口而出說：「但我患有糖尿。」我笑說：「這個我當然知道，番薯應可以解決你所有問題。」黃太一臉疑惑，我解釋：「首先，番薯雖含碳水化合物，但它升糖指數低，消化時間相對較長，避免血糖急促上升，相比白飯、白粥、白方包、饅頭等高升糖食物，有助穩定血糖。」

黃太問：「但不怕番薯甜嗎？」番薯的甜味來自本身的澱粉質，而非額外添加的糖份，一個一百五十克中型番薯，大概等同半碗飯所含的醣份。黃太回應：「早上吃番薯，似乎會太飽。」我笑說：「番薯令人感覺飽肚、滿足，自然可減低吃零食的慾望；餅乾、蛋卷的分量看似輕盈，但脂肪含量高，且會令膽固醇上升！」Helen也認同說：「番薯不含脂肪，若你下午覺肚餓的話，可在家蒸番薯吃呢！」

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