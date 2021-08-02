觀察周邊不同的人生故事，發現當一個人對某樣事物愈渴望、愈追求、愈執迷，如金錢、名利、權勢、地位、愛情等，愈會在那個地方多障礙、兜轉或跌撞。貪慕財富的，千方百計賺到盡，但往往愈求愈得不到。又例如，愈癡迷於情的人，在情路上愈發吃盡苦頭，反而沒有機心者，則被人寵得幸福滿滿。這是甚麼定律？近年不是經常有人說吸引力法則嗎？不是心裏猛想着想要之事，就能吸引到過來嗎？

據我觀察，很多人對吸引力法則誤解了，以為凡事只要無時無刻朝思暮想，就能把它吸過來。吸引力法則只能在心存正念、正能量的情況下奏效，例如正路人自然互相吸引，開心能量就吸引開心事。但有沒有發覺，當一個人愈「恨有」時，就愈沒有，甚至分分鐘連自己本來有的都耗掉。人生很多時，不是想有就有，本應不屬自己的，一強求往往就是求不得兼輸突，吃盡苦頭兼得不償失，為甚麼吸引力法則在此處不奏效？因為當一個人愈要愈求不得，愈得不到就愈想要時，那種心念和能量是苦、是執、是迷、是貪嗔癡，負能量從不能吸引美事。

一個人貪財也好、貪情也好，人生的patterns會不斷重複，直至受難到一個地步，某天突然醒覺，以往一直貪戀或癡迷的東西，其實—不—外—如—是，那就是人生轉捩點的開始。當一個人能微笑地看到，噢，錢財又或愛情，原來也不外如是啊，一直五指揸緊的拳頭瞬間鬆開，身子放輕後，自然就有不一樣的能量和力量，要直至那一刻開悟，正能量、正力量才開始純粹，因為已破除苦、執、迷及貪嗔癡，往後才能吸引美事。

若果人生是一堂課，究竟要學甚麼呢？出現在生命中的不如意，或許只是學習的必修課，某天，當我們領悟到某一塊在生命中其實「不外如是」，那些不如意事便已達使命，從此就再不用在我們生命中無限loop，命題修畢，就不再需要它們了。