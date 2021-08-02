卅二公館推出菇菌盛宴 展示雲南野生食材豐富多樣性

位於中環的卅二公館於今個夏季推出以雲南菇菌為主角的盛宴（$1,250 /另加一），由餐廳行政總廚李文星師傅主理，一系列的菜式展示了菇菌這種平凡，但用途廣泛食材的豐富多樣性。

雲南的雨季於每年5月開始，繁

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