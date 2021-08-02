卅二公館推出菇菌盛宴 展示雲南野生食材豐富多樣性 副刊版 2021/08/02 分享： 位於中環的卅二公館於今個夏季推出以雲南菇菌為主角的盛宴（$1,250 /另加一），由餐廳行政總廚李文星師傅主理，一系列的菜式展示了菇菌這種平凡，但用途廣泛食材的豐富多樣性。 雲南的雨季於每年5月開始，繁 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 瑰麗酒店彤福軒推出雲南菇菌菜 8 道全新時令佳餚 今日 瑰麗酒店彤福軒推出雲南菇菌菜 8 道全新時令佳餚 上三兩期間限定蟹食嘗味菜單 重現老上海情懷 2021/07/31 上三兩期間限定蟹食嘗味菜單 重現老上海情懷 中環翠玉軒推全新餐單 加入手工粵菜新派點心 2021/07/31 中環翠玉軒推全新餐單 加入手工粵菜新派點心 名館推出90分鐘點心放題 歎新派點心每位$138起 2021/07/26 名館推出90分鐘點心放題 歎新派點心每位$138起 君悅酒店3款月餅 早鳥優惠低至85折 2021/07/26 君悅酒店3款月餅 早鳥優惠低至85折 香港 酒店 餐廳 美食 中環 菜式 魚 蛋 中菜 蝦