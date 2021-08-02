瑰麗酒店彤福軒推出雲南菇菌菜 8 道全新時令佳餚 副刊版 2021/08/02 分享： 現正值雲南省西南部的野生菇菌當造季，香港瑰麗酒店彤福軒中菜行政總廚李志偉師傅設計全新雲南菇菌菜譜，由即日起至9月底，李志偉師傅嚴選多款每星期兩次直送香港的菇菌，烹調時令雲南菇菌菜式。 雲南省以豐富的精品 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 卅二公館推出菇菌盛宴 展示雲南野生食材豐富多樣性 今日 卅二公館推出菇菌盛宴 展示雲南野生食材豐富多樣性 上三兩期間限定蟹食嘗味菜單 重現老上海情懷 2021/07/31 上三兩期間限定蟹食嘗味菜單 重現老上海情懷 中環翠玉軒推全新餐單 加入手工粵菜新派點心 2021/07/31 中環翠玉軒推全新餐單 加入手工粵菜新派點心 名館推出90分鐘點心放題 歎新派點心每位$138起 2021/07/26 名館推出90分鐘點心放題 歎新派點心每位$138起 君悅酒店3款月餅 早鳥優惠低至85折 2021/07/26 君悅酒店3款月餅 早鳥優惠低至85折 香港 酒店 餐廳 美食 中環 菜式 魚 蛋 中菜 蝦