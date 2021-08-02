瑰麗酒店彤福軒推出雲南菇菌菜 8 道全新時令佳餚

現正值雲南省西南部的野生菇菌當造季，香港瑰麗酒店彤福軒中菜行政總廚李志偉師傅設計全新雲南菇菌菜譜，由即日起至9月底，李志偉師傅嚴選多款每星期兩次直送香港的菇菌，烹調時令雲南菇菌菜式。

雲南省以豐富的精品

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