體育政策新出路 專業日常產業化

香港出現奧運狂熱，運動員的努力自是感動人心之關鍵；但冷酷的現實是，盡管運動員鐵一般的意志一代又一代地傳承，社會多年來跟紅頂白的文化，始終聚焦在一眾健兒能否取得獎牌上--甚至可以說，由於有本港運動員獲得奧運獎牌，連帶沒獲獎者的努力亦因而得到更多公眾認許，更有政治投機者濫情抽水。只要比較上屆里約奧運與今次東京奧運的輿論及網絡反應，便少不免慨歎人情冷暖。

體育精神不涉政治，乃至超越政治，然而在一般人過去漠不關心到突然全城熱情力撑之間，本港體育發展這些年來靠的是政策來維繫。過去一星期見到仇恨政府的人又趁機批評特區忽視體育，那是對近年政策全然無知方會宣之於口的胡謅。沒錯，香港的體育政策尚有不足，有很多可改善之處，我們也應該乘着今趟奧運佳績，為運動員爭取更多資源，可是前提必須是建基於現有政策之上，這樣香港的體育事業才可發展得更快、更高、更強。

藉奧運熱增資源 提升政策內涵

從上一面金牌到上星期那面金牌的25年之間，香港體育發展的最大進步是落實了「三化」政策：透過「精英化」和「普及化」為支柱，提升整體體育水平，輔以「盛事化」作宣傳推廣。

「普及化」政策的最大功效，是讓更多年輕人更早接觸更多不同類型的運動項目，有助啟發新生代之體育潛能，從而有利「揀卒」，讓各項運動的香港代表隊能挑選更多優秀的新人入伍；隨之而來便是「精英化」政策，也就是透過香港體育學院及港協暨奧委會，建立一套有系統的訓練及支援制度，讓運動員能以更科學的方式訓練--出現今日的奧運成果，亦間接反映「普及化」和「精英化」政策方向正確。至於「盛事化」則作為輔助政策，目標在於提升香港在國際體育版圖的地位。隨着啟德體育園後年竣工，有更大及更多舉辦盛事的場地，此政策範疇也自然要更新優化。

如何更新？現時香港市民對運動員的支持度，可算是處於歷史高位，故任何稍有常識的政治人物，都應順此大勢，為體育界爭取更多資源。從政策層面，我們應該視新一輪的資源投放為「三化政策2.0」，而非「三化+」（即單純增加現有項目之金額），當中從目前基礎提升的政策內涵可以包括：

專業化政策 兩範疇支援運動員

（一）從「精英化」擴闊到「專業化」--「精英化」政策主力聚焦在運動員培訓，然而今次奧運再次向公眾清楚展示，比賽背後必須有團隊為運動員作全面支援。所謂「專業化」政策，就是全面提升運動員周邊的支援系統，包括技術教練、體能教練、營養師、物理治療師等，都可以因應個別運動項目，而提供本地專業人員作針對性支援。筆者上月訪問體育專員楊德強，他亦強調「專業化」是特區政府現在積極研究的發展方向。

值得留意的是，現時全球的最新趨勢，是進一步擴闊體育專業支援團隊到兩大範疇，其一，是情緒和心理支援--上星期體育強國美國最多人關心的奧運新聞，正是被喻為該國歷來最偉大女子體操運動員拜爾斯（Simone Biles）因壓力問題而退賽。事件引發西方輿論兩極化爭議，連同點燃聖火的網球運動員大坂直美早前高調批評傳媒導致她抑鬱，已經有愈來愈多國家表示，必須大幅提升體育團隊內的心理專家人數；其二，是因應新冠肺炎疫情需要運動員隔離，而得到大力發展的科技培訓--如何識別最新的技術、裝備、器材並引進香港，是未來提高運動員質素之關鍵。

（二）由「普及化」延伸至「日常化」--香港這股奧運狂熱，除了因為運動員獲得佳績外，另一關鍵因素是由於特區政府購入奧運播映權，令全港所有電視台（最終亦包括香港電台）可以全天候同時播放不同類型賽事，讓公眾有更多選擇之餘，也間接增加了市民的體育通識。

制定傳媒策略 體育內容日常化

汲取今次的成功經驗，接下來的發展是要善用傳媒，進一步令體育普及化。政府須認真考慮是否要再次突破常規，購入2024年奧運播映權，讓所有電視台齊來營造奧運氣氛。

不過，更重要的是制定一套支援香港體育發展的傳媒策略，包括於未來的電台與電視台中期檢討，重新審視製作運動節目的時限與播放要求，讓體育內容成為港人生活日常；此外，亦可乘着香港電台當下大刀闊斧改革之際，大膽地把「港台電視31」重新定位為純體育頻道，但重點則放在地區及學界比賽，故即使天天播也不會跟商營市場競爭。

公私營合作 推動體育產業化

（三）以「盛事化」帶動「產業化」--如上所述，因應啟德體育園2023年竣工，負責園區的單位必定會引入不少國際體育盛事，讓香港成為世界體育版圖的新亮點。在這基礎上，特區政府官員需要摒棄過往的狷介，多思考如何透過公私營合作模式推動體育產業化，例如商務及經濟發展局可以此作重點旅遊推廣，並協助引進外國賽事或隊伍來港，進行亞洲賽；政制及內地事務局則可聯繫大灣區各省市，舉辦各種運動項目的灣區聯賽。

最後，就國際層面而言，隨着電子遊戲近年對社會及經濟的影響大大增加，國際奧委會已於東京奧運前舉行一系列電競賽事，由5個協會（國際汽車聯盟、國際單車協會、國際划艇聯盟、世界帆船協會、及世界棒壘球聯盟）率先製作了奧運虛擬系列賽（Olympic Virtual Series）。若特區政府真的重視科技發展，民政事務局務必突破現行政策框架，把電競賽事結合5G作產業化，視為體育發展必須注意的一環。

▲ 香港出現奧運狂熱，特區政府可藉此熱潮更新優化體育政策，為體育界爭取更多資源，這樣香港的體育事業才可發展得更快、更高、更強。（資料圖片）