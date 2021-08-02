電子支付與現金 可雙軌並行

近來因為政府派發電子消費券，再帶起了無現金社會的討論。電子支付的確帶來了方便，但也不是萬能，也不適宜神化了電子支付，特別是手機電子支付。

帶來便利 惟涉收集個人數據

電子支付帶來了龐大的大數據，對於分析消費者行為方面起了很大的幫助，商家固然喜歡，但大家也要明白，社會上亦有為數不少的人不喜歡被人收集數據，因為當中涉及私隱。曾經看過一個漫畫，描述一個人光顧一間商店，利用了電子支付，但離開了店舖後被人「剝光豬」，原因是其個人資料被人拿走，他只是買些小東西，卻輸掉了很多個人資料。

另一方面，有些人會因為稅務的緣故，不希望留下任何資料，這當然不理想，但卻是事實。

有人以疫情為由，推廣電子支付，這點毋庸置疑，但疫情是短暫的；當沒有現金時，遇上突發情況，可能會斷電，當手機長期無電時，如何進行交易？你可能會問，那會無電？2018年強颱風「燕子」吹襲關西，就令當地多處停電，大阪關西機場更要關閉數天，旅客要摸黑在機場逗留；較近期的是河南鄭洲水災，水浸地鐵。

深巴士保留錢箱 多元化繳費

現時極端天氣頻繁，誰人可以擔保不會有長時間中斷電力，或通訊系統不能正常運作的情況？到時如何使用電子支付呢？如果只有電子支付，相信會成為亂局一場，不可收拾。

有人說，在內地沒有手機電子支付不行，不可能生存，這又是假新聞。在封關前，一星期我會有兩、三次到深圳龍崗的中文大學深圳校園教書，回程時會坐巴士，巴士會接受投幣、購票、刷深圳通卡、刷手機、刷乘車碼，相當多元化。要留意的是，不少人常引用的深圳，當地巴士仍然保留錢箱，以備不時之需。我到餐廳，不是付現金便是刷銀行卡，付的士費、去餐廳等完全沒有問題，叫滴滴是一個問題，有需要時，我會叫助教代勞。

有的士司機告訴我，有時乘客花了不少時間找二維碼，耽誤了不少時間；同樣的情況在餐廳亦有發生，有顧客花幾分鐘從手機找有關的電子優惠券；在深圳賣茶的也同樣發覺，用鈔票不需3秒便完成的交易，用手機卻非如此，很多人總是花了很多時間準備二維碼。

加強電子支付保安 防騙案

我不是反對用電子支付，它有其好處，從整個會計流程來看，處理電子支付一定比處理鈔票容易，因為鈔票可能是假鈔，也有可能在運送過程中遇上賊匪；不過，如果電子支付保安處理不當，損失可以是所有，相家大家也聽過不少人接聽了騙徒電話後，一轉帳便損失了數百萬、甚至是數千萬元不等。如果被賊人打劫，損失數目是身上的現金，應不會是全副身家，但電子支付騙案卻隨時可以清袋。

大數據對很多人都很有價值，電子支付正正可以產生很多大數據，負責的中介人可以收取手續費，並在出售大數據時再賺一筆，它們當然會力推電子支付。所有付款都用手機處理是方便的，但從風險管理的角度看，卻相當危險，我在內地便數次遇上有人身上沒有錢，只有手機，卻因為網絡、機件等問題而求救於我。

當大多數人也崇拜手機電子支付而狂踩信用卡時，我總以一個場境作結：當有人去珠寶店買一隻百多萬元的鑽石戒指給太太，他可以利用手機支付，不用一秒便完成，和買魚蛋、豬皮一樣；但如果他從錢包中取出一張限量版信用卡，交給售貨員，售貨員刷卡後拿着單據請求簽名確認，處理客戶存根期間可能還會說：「先生，那鑽戒與你太太很相襯，天生一對。」在整個長達一至兩分鐘的付款過程中，他可以享受到旁邊羨慕的目光。

很多時，太快未必是好事，無論從風險管理、顧客的準備還是享受付款的過程，手機電子支付似乎被神化了。我相信除非政府立法，規定用鈔票是犯法的，否則在可見的將來，鈔票不會消失，而是與眾多電子支付方式並存。無現金社會如同無人駕駛客機，風險太大，而且有時候人就是想見實物，這是感覺的問題。

▲ 無論從風險管理、顧客的準備還是享受付款的過程，手機電子支付也不是萬能；相信未來鈔票不會消失，而是與眾多電子支付方式並存。（資料圖片）