工業物業 成商業地產投資新貴 地產版 2021/08/02 分享： 粵港澳大灣區自國務院在2019年2月發表《粵港澳大灣區發展規劃綱要》後，成為中國經濟發展最有活力的區域之一。大灣區與美國紐約灣區、三藩市灣區以及日本東京灣區並稱為世界四大灣區，在國家發展規劃中具有極為 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 王兆麒 萊坊董事及大中華區研究及諮詢部主管 欄名 : 專家論市 報道系列 : 置業大灣區 相關文章 肇慶具潛力 樓價偏低僅為深圳1成 今日 肇慶具潛力 樓價偏低僅為深圳1成 入場門檻低 港人置業3錦囊 今日 入場門檻低 港人置業3錦囊 你可能感興趣 肇慶具潛力 樓價偏低僅為深圳1成 今日 01:00 肇慶具潛力 樓價偏低僅為深圳1成 入場門檻低 港人置業3錦囊 今日 01:00 入場門檻低 港人置業3錦囊 最新專欄文章 更多 恒大樓花 銀行拒接按揭申請 今日 恒大樓花 銀行拒接按揭申請 2049的房策啟示 2021/07/30 2049的房策啟示 中央顯決心 房價何去何從？ 2021/07/29 中央顯決心 房價何去何從？ 移民是港成功因素 2021/07/28 移民是港成功因素 雨災疫症持續 置業提高物管要求 2021/07/27 雨災疫症持續 置業提高物管要求 疫情 成交 零售 大灣區 深圳 廣州 人民幣 香港