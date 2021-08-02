工業物業 成商業地產投資新貴

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地產版 2021/08/02

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粵港澳大灣區自國務院在2019年2月發表《粵港澳大灣區發展規劃綱要》後，成為中國經濟發展最有活力的區域之一。大灣區與美國紐約灣區、三藩市灣區以及日本東京灣區並稱為世界四大灣區，在國家發展規劃中具有極為

...

撰文 : 王兆麒 萊坊董事及大中華區研究及諮詢部主管

欄名 : 專家論市

報道系列 : 置業大灣區

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