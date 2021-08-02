中美對抗衝突難分界 病毒溯源水火難容

中美阿拉斯加後「第二回合舌戰」，天津會談相對沒有那麼搶眼，但字裏行間信息量一樣不小。美方會上強調「不尋求衝突」，字面意思雖與中方的大國關係觀頗為相似，但兩者內裏實質存在鴻溝。

中美對這幾個字的認識差距難以收窄，話語角力勢愈加激烈，而新冠肺炎病毒溯源議題，很可能是中美關係眼前又一地雷。

美國常務副國務卿舍曼（Wendy Sherman）上周在天津，先後與中國外交部副部長謝鋒、國務委員兼外交部長王毅會談，是為拜登（Joe Biden）政府至今訪華最高級官員。

對「不尋求衝突」理解 中美存鴻溝

中美天津會談盡管一如外界預期，實質成果寥寥，但從好的一面看，中美保持溝通總好過中斷接觸。美方今次強調「不衝突」，嘗試為中美關係設立「護欄」，作為安全網和底綫，也算是難得的正面動向。

「不衝突」幾隻字聽上去固然很柔和，而且有種熟悉之感。因為中方的中美關係觀一直是：「不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏，構建新型大國關係。」中方這主張，在前美國總統奧巴馬（Barack Obama）年代已經有之。

然而，此「不衝突」非彼「不衝突」。據美國國務院聲明，舍曼向中方說的是，美國歡迎與中國高強度競爭（welcomes the stiff competition），美方有意繼續增強自身競爭能力，但並不尋求與中國衝突（do not seek conflict）。

美續高強度競爭 京：不吃這一套

按文意推理，美方講的「不衝突」，指的看來是只限於「不爆發軍事衝突」，但除此以外甚麼都可以發生，也就是伴隨「不衝突」的「高強度競爭」。對美方來說，技術封鎖、打壓華為不算衝突，而是高強度競爭；抹黑新疆「種族滅絕」、「強迫勞動」不算衝突，而是高強度競爭；找軍用運輸機降落台灣、挑戰中國主權底綫，也沒有引致軍事衝突，只是高強度競爭。

美方這種「不衝突」邏輯，與中方的理解，根本水火不容。對中方來說，「不衝突」與「不對抗」是同一項，密不可分，而且需要伴隨「相互尊重、合作共贏」。中方講的「不衝突」涵意顯然比美方的廣得多，美國搞科技壟斷、制裁打壓，就是衝突；美國造謠抹黑、賊喊捉賊，就是衝突；美國即使不明刀明槍，暗中搞顛覆滲透、分裂中國，當然同樣就是衝突。

事實上，舍曼在天津對中方強調「不衝突」並沒有新意。中美4月阿拉斯加會談，美方首輪發言攻擊完中方一大輪後，最後一句就是白宮國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）說：「美方不尋求衝突，但歡迎高強度競爭。」接着，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪，展開了著名的「中國人不吃這一套」16分鐘長篇反擊。美方今次在天津改為將「不衝突」論述放到當眼位置，似乎是認為中方在阿拉斯加聽得不夠清楚。

京斥美施「障眼法」 搞對抗遏華

但實情是，中方並非沒聽見美方在阿拉斯加說「不衝突」，而是雙方對「不衝突」的理解大不同。謝峰今次在天津會談，就針對了拜登政府提出美中「競爭時競爭，合作時合作，對抗時對抗」講法，炮轟這只是「障眼法」，對抗遏制是本質，合作是權宜之計，競爭是話語陷阱。

就中方而言，美國搞對抗就等於尋求衝突。謝峰指出，美方有求於中方時就要求合作，在自以為有優勢的領域就脫鈎斷供、封鎖制裁，為了遏制中國，衝突對抗也在所不惜。「壞事做絕，還想好處佔盡，天下哪有這樣的道理？」

對於美方提出設立美中關係「護欄」，中國外交部發言人趙立堅亦稱，設立行為規範必須由雙方商定，遵循平等互利原則，以維護雙方利益為導向，對雙方都有約束力，而不能是美國單方面給中國設立行為邊界。

反制美「競爭」 京提兩清單三底綫

這也反映了中美雖然在阿拉斯加後保持了接觸，實際上打破了前美國總統特朗普（Donald Trump）時期中美對話機制中斷之局，只是有「溝」不等於「通」；中美高級官員坐在一起對話，並不代表能理解對方立場，遑論達成共識。

中美話語權之爭看來還會在天津後激化。中方為反制美方「競爭」這「話語陷阱」，謝峰向美方提出「兩份清單」（要求美方糾正其錯誤對華政策和言行清單共16項；中方關切的重點個案清單共10項）；王毅亦表明中方「三條底綫」（一是美國不得挑戰、詆毁甚至試圖顛覆中國特色社會主義道路和制度；二是美國不得試圖阻撓、甚至打斷中國的發展進程；三是美國不得侵犯中國國家主權，更不能破壞中國領土完整）。

這些聲音美方都聽到，但無疑不會照單全收。與中國對抗（亦即中方眼中的衝突）既是美國政治生態大環境施壓拜登的方向，同時也是拜登政府內在所需。

美炒作病毒溯源 圖轉移世界焦點

新冠病毒溯源很可能就是中美接下來對抗／衝突一大議題。全球疫情令美國為首西方大失顏面，最發達的美國確診和死亡人數竟然都是世界第一。炒作溯源可以將矛頭指回中方，將世界焦點從西方抗疫失效、治理能力低下身上移走，扭轉話語主動權。同時，即使與中國關係密切國家也深受疫情禍害之苦，容易同情美方溯源立場。

美國總統拜登5月底下令美國情報機關，調查新冠病毒是否來自中國實驗室，3個月期限在8月底就要屆滿，意味中美就此對抗／衝突爆發可能隨時發生。

中美關係需要設立「護欄」，這一點雙方並無異議。問題就在於中方不能同意，美方將「不衝突」門檻定得如此之低。只是美國一味高喊新冠病毒溯源，而不去政治病毒溯源，中美關係就難以有真正的「護欄」。

▲ 美國常務副國務卿舍曼（左）上周在天津，與中國外長王毅（右）會談，舍曼在會上強調「不尋求衝突」，嘗試為雙方關係設立「護欄」，但實際與中方理解的「不衝突」，存在很大的鴻溝。（新華社資料圖片）