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醫學博物館賀25周年 解謎遊戲輕鬆學知識

行政人員版 04:00 2021/08/02

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黛安收到風，香港醫學博物館趁今年25周年想搞搞新意思，搵咗遊戲設計師為博物館設計咗實景解謎遊戲「25周年奪寶行動」，即日起至本月29日都有得玩，希望大家可輕鬆認識館內藏品。

玩家喺遊戲中可飾演跟進博物館失寶案嘅調查員，透過「尋找關卡、解謎、奪寶」3大主軸咁搵返展品，謎團亦會以中西醫學、歷史同文物建築等唔同形式出現，想玩遊戲記得【按此】預約。

本文轉載自《晴報

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

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