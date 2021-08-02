醫學博物館賀25周年 解謎遊戲輕鬆學知識 行政人員版 04:00 2021/08/02 分享： 黛安收到風，香港醫學博物館趁今年25周年想搞搞新意思，搵咗遊戲設計師為博物館設計咗實景解謎遊戲「25周年奪寶行動」，即日起至本月29日都有得玩，希望大家可輕鬆認識館內藏品。 玩家喺遊戲中可飾演跟進博物館失寶案嘅調查員，透過「尋找關卡、解謎、奪寶」3大主軸咁搵返展品，謎團亦會以中西醫學、歷史同文物建築等唔同形式出現，想玩遊戲記得【按此】預約。 本文轉載自《晴報》 撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關 欄名 : 八卦名利場 最新專欄文章 更多 八卦名利場 - 卡樂B兩款新和風口味 日原材料直送製作 今日 卡樂B兩款新和風口味 日原材料直送製作 八卦名利場 - 海天晉滙寵物大晒 周末兩活動齊放電 今日 海天晉滙寵物大晒 周末兩活動齊放電 八卦名利場 - 7-11預購站美食迎中秋 微熱山丘鳳梨月餅大熱 2021/07/30 7-11預購站美食迎中秋 微熱山丘鳳梨月餅大熱 八卦名利場 - 蠟筆小新30周年跑 下周四報名享早鳥優惠 2021/07/30 蠟筆小新30周年跑 下周四報名享早鳥優惠 八卦名利場 - iSQUARE大型立體裝置 Sadayuki與Masaru陪你迎夏日 2021/07/30 iSQUARE大型立體裝置 Sadayuki與Masaru陪你迎夏日