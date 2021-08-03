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善用設備 辦公室健身無難度

評論版 2021/08/03

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本港一項調查發現，逾6成人因工作忙碌而不運動。在辦公室內久坐不動會影響打工仔健康，但可透過創意、善用身邊器材做運動，僱主亦可藉奧運主題提高運動意識。

港逾6成人 因工時過長乏運動

據香港康樂體育專業人員總會一項問卷調查顯示，30至59歲人士當中，有逾85%受訪者表示，每周平均運動天數不足5日，分別有67%及62%人表示工作忙碌導致身體疲憊、以及工時過長導致缺乏運動的時間。此外，多達15.7%受訪者表示自己從不運動。

香港康樂體育專業人員總會建議，僱主可考慮鼓勵員工2至3日、每次至少30分鐘的運動時間，亦可舉辦員工健康計劃，聘請教練到公司教授一些可在辦公室內進行的運動。該總會亦表示，政府應多推廣全民運動、增加運動設施及優化體育設施等。

在辦公室內長時間坐下工作，是打工仔身體健康的最大危機來源。美國克利夫蘭醫學中心（Cleveland Clinic）研究顯示，久坐不動會增加早死機率多達5倍，而與之相比，抽煙及糖尿病分別僅增加早死機率1.4及1.3倍。

上班抽30分鐘運動 有助減壓

哪怕工作多忙，也應抽出時間做運動，若家中無空間或時間做，何不考慮直接在辦公室內做？美國密歇根州立大學表示，研究屢指在工作期間抽出約30至60分鐘做簡單運動如抬腿、視像會議期間站立行走、以及選擇行樓梯而不坐電梯，已足以有適當運動量幫助減壓、增加腦力、改善記憶。

辦公室內做運動其實無須增添儀器或額外空間，英國首相約翰遜（Boris Johnson）在感染新冠肺炎痊癒後鼓勵全民運動，亦親自示範在個人辦公室內做俯臥撑。不少健身動作亦可利用普通辦公室設備做到，例如用辦公室桌撑起自己鍛煉胸肌與三頭肌、背靠牆鍛煉股四頭肌等，甚至坐在椅子上左右搖擺也可鍛煉斜腹肌。

僱主可趁奧運熱 鼓勵健身

員工健康及活力充沛，自然對工作更易上手，僱主不妨藉奧運熱潮推出相關主題健身計劃。科企PageTraffic今年便舉行辦公室奧運會，將員工分成多個隊伍，進行各樣適合在辦公室內進行的體育比賽，例如將桌子化為乒乓球桌、用廢紙改造成標槍或籃球、坐在電腦椅上用棍觸地向前推以模擬划艇，既可帶動運動意識，亦改善員工關係。

打工仔與僱主皆應重視善用工作期間不多的閒時健身，避免長期久坐不動，影響長遠身體健康。

在辦公室內久坐不動會影響打工仔健康，研究屢指若能工作期間抽出時間做簡單運動，更可幫助減壓及改善記憶。（法新社資料圖片）

撰文 : 黃凱迪

欄名 : 港是港非

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