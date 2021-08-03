寬鬆幣策難改 美將持續低息

美國聯儲局主席鮑威爾在最近一次貨幣政策會議後的言論相當鴿派，除繼續淡化通脹壓力外，亦指出未來減少買債的考慮，很大程度上取決於勞工市場的進一步復甦。聯儲局遲遲未能走出貨幣政策正常化的第一步，長期低息環境難以出現實質改變，零利率政策相信最快也要待2023年才會結束。

勞工市場改善 成減買債前提

鮑威爾言論中最重要的一點，是把收緊貨幣政策前需要出現的「進一步顯著改善」聚焦在勞工市場。換言之，在減少買債前，聯儲局要見到強勁的職位增長、失業率下降，以確保勞工市場向就業最大化的目標發展。因此，相信兩至三份正面的月度勞工市場報告，是開始減少買債的前提條件。首次削減量化寬鬆規模的行動，較可能在今年第四季出現。

在上一次聯儲局削減量化寬鬆的行動中，QE3的規模從每月850億美元降至零，共用了10個月時間。以此作為參考，考慮到目前每個月1,200億美元的規模，這次削減買債可能需要一年左右。加息前的減少買債、停止量寬兩項準備工作，即使按部就班進行，亦要待2022年末才能完成；而作為貨幣政策正常化的最後一步，聯邦基金利率則可能在2023年中出現調整。

實際負利率環境 將長期維持

即使聯儲局2023年開始加息，結束零利率政策，寬鬆貨幣政策環境亦不會出現根本性改變，實際負利率的狀態將長期存在。

一方面，從長期趨勢看，聯邦基金利率平均水平不斷下滑，減息或持續低息的時間遠超加息或持續高息的時間；另一方面，聯邦基金利率長期低企，造成扣除通脹預期後的實際負利率現象。美國6月消費者物價指數（CPI）按年上升5.4%，為13年高位，剔除食物及能源後的核心CPI則上升4.5%，為近30年高位，可見聯儲局堅持淡化的通脹壓力事實上不容忽視。以每次0.25%的利率調整幅度計算，即使聯儲局從2023年開始連續加息10次，亦難以扭轉實際負利率的寬鬆狀態。

央行資產續升 「收水」名不副實

坊間習慣把聯儲局加息前的削減買債措施視為「收水」，事實上並不準確。減少買債的同時，央行資產規模依舊不斷膨脹，流動性持續增加，只是上升的速度有所放緩，本質仍然是放水。

聯儲局的資產負債表規模目前已經超過8.2萬億美元，約為2008年金融海嘯前的10倍、2020年首季全球疫情大流行前的兩倍。假設聯儲局在未來5個季度內制定計劃，並逐步執行減少買債，在量寬完全停止前，聯儲局的總資產規模很可能已經突破9萬億美元。

量化寬鬆雖然對實體經濟表現的影響相當有限，但不斷釋放的巨額流動性，對資產價格的作用不容小覷。金融海嘯結束後，聯儲局大部分時間仍然堅持進行量寬，其資產負債表規模與標普500指數的正相關性甚高。超寬鬆的非傳統貨幣政策，造成實體經濟與資產價格長期背馳的現象，基本因素的重要性不斷減弱，流動性則取而代之，已經成為主導因素。不管經濟表現如何起伏，只要流動性維持充裕甚至氾濫的狀態，美股的上升趨勢就難以逆轉。兩者之間的關係，亦解釋了聯儲局為何在貨幣政策正常化的道路上總是小心翼翼、舉步維艱。

▲ 美國聯儲局遲遲未能走出貨幣政策正常化的第一步，長期低息環境難以出現實質改變。（新華社資料圖片）