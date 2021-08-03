今屆奧運的輿論方向有點偏，除了不必要的過度民族激情外，另一焦點是運動員的「顏值」。以最寬宏的政治正確觀點去說，運動員美醜真是關你甚麼事？評判體育，最好還是取決於表現水平吧！

但那就不合這時代的社交話題性了，所以看夠了比賽，人們還是把各國美女運動員圖輯拿出來一晒，反過來，也有挖苦「其貌不揚」的選手。而相關的討論中，美醜這不談的話，是否公平競爭才是該重視的課題。這討論當然包括了飽受爭議的兩位中國田徑女運動員廖孟雪和童曾歡。不需過度玻璃心，認定全人類就是拿這個新聞炒作搞針對，實情是，從長相到聲音到表現，兩位那「太不女性化」的特質，客觀地說，真的會惹來合理的懷疑，從而質疑競爭的公平性。看過廖孟雪的微博晒圖，她雖手抱小孩，可是見平日生活舉止打扮造型，確是如網民所說，十足「爺們」、「哥兒」。

故此，要疏導這種爭端，別無他法，最好只能是讓參賽性別身份的標準及核實，變得透明化，當中包括奧運會是如何鑑定參賽者性別資格的，以至爭議運動員是否合乎資格。

其實，國際大賽中的性別鑑定標準，經歷大半世紀已有不同變化。一九三六年奧運已出現類似爭議，也是在田徑比賽，女子一百米美國冠軍被波蘭亞軍質疑。當時的檢查較原始，就是驗明正身看身體特徵。後來有所演化，是驗染色體，以至激素，作出綜合評估。

激素主要是看睪酮量，它能助長蛋白質合成，能促進肌肉、骨骼和力量增長。關鍵就是：有沒有後天加工注入，構成不公平競爭。但這也有一定模糊度，有些女性可能天生睪酮量偏高，有些可能有計劃技巧地服用以避驗查，現在也容許雙性人作賽，性別鑑定也得與時並進。