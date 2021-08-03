東京奧運打得火熱，香港運動員創下歷史佳績，都是大家茶餘飯後的話題。

我正在家觀看公路單車比賽，Bonnie唉聲歎氣：「要不是疫情，我現在應該在東京看奧運。」我指着電視說：「我現在也在東京，你看，那段路剛剛就在富士山中湖附近。這個比賽就是在富士山周邊比賽的。」她苦笑說：「你的幻想能力真強。」我說：「在疫情中，我學會了用眼睛去旅行，活好每一天已經很好。我買了兩個日本白桃，每人一個，是不錯的消暑解渴方法。」

「白桃？糖份很高啊！我不能再肥了。」她拒絕說。我沒好氣：「雙重標準！你平日愛吃的榴槤不甜嗎？難道蛋撻糖份又不高？」她笑言：「我的糖份配額要分給喜愛的食物！你自己好好享受吧！不過，白桃真的不太甜嗎？那麼甜的東西，很難想像減肥也能吃。」

我解釋：「問題在於適量，每人每日也有水果的攝取分量，如果以一個約二百二十克的中型桃來說，熱量約有八十八卡，每天吃一個，也不算多。」她問：「那麼，每一個有多少糖？」我說：「約二十克糖，即五茶匙左右。」她瞪眼大叫：「五茶匙？」我反駁：「你經常飲的紙包錫蘭檸檬茶也有九點八茶匙糖啦！兼且它並沒有其他營養素。但我這個白桃，有約三克纖維；加上胡蘿蔔素豐富，無論對於免疫系統或皮膚的健康，也十分重要。再者，它有差不多四百毫克的鉀質，是降血壓及去水腫能手。還有，它的維他命E也有不少，只要吃一個，比你平日吃的營養補充品更佳。」

她說：「我投降了，早知不要跟你討論這個話題。」