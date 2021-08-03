我看奧運，不但愛看比賽，更愛看周邊事宜。奧運是個國際舞台，所以也牽涉到一個地方的國際形象。從國際公關角度，所有代表一個地方的奥運選手及其人民，都是該地方的公關使者。這個國際形象是怎麼建立的呢？獎牌多少？奥運是國際運動比賽場景，一個地方有亮麗的獎牌數目，固然會令國際觀眾留下印象，但那是硬件或硬實力而已。若一人或一地之正面形象、觀感或喜愛度，能只靠硬件就可營造起來，那就容易極了，誰獎多、錢多或聲多，誰就大，那以後根本就毋須公共關係這個工種了。

但有些東西，很有趣，看不見，卻存在，如上述所說的形象、觀感等。這些都是軟實力，有時比硬實力更重要、更強大、更有持久影響力。人有人品、車有車品、牌有牌品，運動員也有賽品，比賽時的品、勝出時的品、落敗時的品，看在國際觀眾眼裏，或多或少會有「這就是代表那個地方的人」之觀感。尤其是落敗的時候，代表一個地方之台上和台下如何表現，輸唔輸得起，究竟是服輸、展現體育精神，還是輸了便一副酸相賴地硬？全都盡入國際傳媒和觀眾眼簾。

當然，一個地方的形象，不可能只在一個奥運會就斷定，但奧運是一個國際、普及、民間的全球盛事，一切場內場外發生的事都濃縮地、即時地呈現給全世界人看，所以，即使未能在奥運裏幫自己所屬地方加形象分，也不要在世人前失禮。

直至目前，奥運裏頭有幾個鏡頭給國際傳媒捕捉到，都是輸的一方表現出超越贏輸心、識英雄重英雄的大度和大器，例如，羽毛球男雙八強賽中，台灣男雙李洋／王齊麟組合，兩局直落擊敗日本渡邊勇大／遠藤大由組合，日本隊選手渡邊勇大在離場前，向台灣選手舉起大拇指致意，之後與王齊麟相擁，並告訴他：「You must win !」（你們要贏）。那是很美好的畫面。

我們香港的何詩蓓贏了亞軍後，以燦爛笑容跟旁邊奪冠的澳洲泳手互相祝賀，非常大方。要在國際舞台不失禮，軟實力更為重要，若贏了獎項輸了個品，至為失禮。