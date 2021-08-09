Sogou交易獲批後，騰訊股價將何去何從？

中國反壟斷監管機構掀起的風暴意味著騰訊股價[TCEHY]在2021年面臨諸多不利因素。騰訊股價今年迄今基本呈持平狀態，7月16日收盤時為71.47美元，比今年1月4日的72.85美元略有下降。

騰訊股價目前比7月8日創下的年初至今低點67.30美元高出約6%，但比起2月12日創下的歷史高點99.40美元下跌了28%。

儘管對於中國大型科技股來說，2021年是可怕的一年這一事實無可避免，但與其他股票相比，騰訊股價的表現表明該企業集團比大多數企業更有能力渡過這場風暴。阿里巴巴[BABA]今年迄今下跌8.9%，京東[JD]下跌14%，百度[BIDU]下跌17%。

騰訊股價在今年下半年仍可能呈自由落體式下跌。雖然其音樂業務騰訊音樂[TME]（中國版Spotify [SPOT]）不會被拆分，但預計它將不得不放棄音樂獨家經營權，這可能使其部分持股面臨風險。

儘管如此，據《金融時報》報導，騰訊首席執行官馬化騰一直保持低調，並密切關注與政府的關係，同時加強騰訊的影響力，這應該可以緩解騰訊股價受到的任何打擊。騰訊員工在接受《金融時報》採訪時表示，“這叫悶聲發大財”。

Sogou(搜狗)納入騰訊版圖

馬化騰現在在中國的名聲不錯，這在一定程度上解釋了為什麼中國監管機構為騰訊35億美元收購中國第二大搜索引擎搜狗[SOGO]敞開了道路。消息一出，騰訊股價大漲數個百分點。

雖然需滿足數據安全條件，但是一旦交易通過，那麼它將幫助騰訊與百度競爭，而百度正是迄今為止中國最受歡迎的搜索引擎，在2021年6月時的市場份額接近80%。

在中國監管機構阻止騰訊合併虎牙 [HUYA] 和鬥魚這兩個遊戲直播平台的計劃後不到一周，就傳來了騰訊收購搜狗的消息。虎牙和鬥魚合併交易被叫停，原因在於騰訊在這兩家公司都持有大量股份，合併將從根本上消除競爭。可以乐观地认为，搜狗交易的达成将为未来的收购获准铺平道路。

但是騰訊股價和其他大型科技股遠未走出困境。

7月7日，據報導，中國監管機構對2011年以來多年合併中的違規行為處以22次50萬元人民幣的罰款。據《南華早報》報導，其中五張罰單是開給騰訊的。

騰訊會與阿里巴巴親近嗎？

受最新罰單打擊最嚴重的是共享汽車應用程序滴滴[DIDI]，它收到了8張罰單，而零售巨頭阿里巴巴則有6張。

隨著中國大型科技公司所面臨的壓力越來越大，有跡象表明，阿里巴巴和騰訊可能會逐漸親近起來。據報導，阿里巴巴已經探討了在騰訊微信上接入其打折市場——“淘寶特價版”的想法，淘寶特價版是拼多多[PDD]的競爭對手。這將使淘寶特價版的商戶能夠使用微信支付。

中國政府一直在阻止商家被迫與平台簽署獨家協議，因此阿里巴巴與騰訊的合作可能被視為安撫監管機構的一種手段。

雖然此舉可能具有商業意義，但分析師並不相信這對阿里巴巴和騰訊的股價都有好處。

在《巴倫周刊》給客戶的一份報導中，Bernstein的Robin Zhu認為，這兩家公司將“在滿足監管機構對互操作性的需求和維持現狀之間取得平衡”——也就是競爭還將長期持續。

“我認為騰訊最終將成為這一舉措的淨受益者，因為電子商務只是騰訊收入的一個來源”——Briand Bandsma。

Robin Zhu補充說，他預計騰訊將從合作中獲得最大收益。如果淘寶和微信支付整合，騰訊就可以深入了解用戶的消費和行為。

同樣在《巴倫周刊》給客戶的一份報導中，Vontobel的Briand Bandsma認為騰訊應用程序的流量將超過其在電子商務領域面臨的任何競爭。

Briand Bandsma寫道：“我認為騰訊最終將成為這一舉措的淨受益者，因為電子商務只是騰訊收入的一個來源。”

不出所料，重倉中國大型科技和電子商務的基金在2021年表現不佳。中國ETF-iShares MSCI [MCHI]的日總回報率為-4%，金龍中國組合ETF-PowerShares [PGJ]今年迄今為止的回報率為-15.6%。

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