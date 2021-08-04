郵輪旅遊再起航 區域競合創機遇

等待多時，郵輪「公海遊」首航終於上月底如期出發，讓旅客和業界再次感受旅遊的「喜悅」。雖然疫情加上經濟下滑，郵輪遊的發展短期內亦會受限，惟待疫情過後經濟回穩，旅客需求相信將會觸底反彈。本港郵輪業怎樣才能把握機會，再次起航？

疫前增長強勁 料疫情受控即反彈

郵輪遊在過去數十年漸受旅客歡迎，其吸引力在於可讓旅客享受船上的寬廣海景、美酒佳餚、各式各樣的娛樂活動，還能一次過到訪多個旅遊目的地。全球郵輪業連年保持樂觀增長，即使後來疫情爆發，郵輪一度成為新冠病毒溫床，卻無損旅客對郵輪遊的熱愛。美國嘉年華郵輪集團表示，截至5月底，2022年的累計提前預訂量，已超越2019年的數量。不難預期，一旦疫情受控，遏抑多時的郵輪遊需求或隨即反彈。香港能否成為旅客的首選目的地之一，值得關注。

亞洲沿海城市眾多，在芸芸競爭中，香港發展郵輪業具備地理位置優越、航空鐵路基建完善、為世界多國來港旅客提供免簽的便利安排等優勢。

旅遊範式轉移 需轉型吸高端客

郵輪旅遊可以帶動本地旅遊、酒店、零售和飲食業的發展，以及製造就業機會，2018年便為本港經濟帶來17.36億元的產值。然而，相比上海、新加坡等亞洲其他港口，本港的郵輪停泊次數始終落後；2013至2017年郵輪客在港人均消費金額，亦反覆下跌至低於當局當初假設。

這個現象或與拓展客源的策略有關。有旅遊業學者在深度訪談中向智經表示，本港郵輪遊過往銷售策略偏向以低價吸客，認為旅客正轉為追求獨特旅遊體驗，香港有需要祭出多元郵輪旅遊產品，轉型吸引高端旅客，例如長途旅客，才可繼續生存。

就此，香港必須在船上體驗和航程路綫兩方面，提升產品質素。船上體驗方面，香港應想辦法吸引國際頂級郵輪來港，因為這些級數的郵輪能提供最優質服務水準、高檔餐飲、住宿和娛樂享受，有助打動高端旅客來港旅遊。

至於航程路綫，香港需要為旅客提供更豐富的「一程多站」選擇。許多擁有高消費力的訪港長途旅客，都喜歡在一次航程到訪多個亞洲城市，意味各個旅遊目的地必須放下惡性競爭的心態，以競合（Co-opetition，即在競爭環境中建立合作）關係，聯合加強對旅客的吸引力，合力在國際市場搶客「做大塊餅」，又各自為本地利益而競爭，以創造規模效應、減低風險及互補資源。

要在上述兩方面做得更好，本港郵輪旅遊發展不論在本地政策或區域合作，均有改善空間。

須加快改善交通 訂具體成效指標

啟德郵輪碼頭的營運表現和管理一直未如理想，碼頭平日儼如「死城」，人流稀疏，食肆和商戶經營困難，附近交通配套不足更為人詬病，巴士、渡輪服務班次疏落。

此外，當局雖曾做過郵輪旅遊的經濟效益貢獻預測，卻一直未有訂下成效指標，以評核眾多推動郵輪旅遊工作的成效和經濟效益。

當局必須加快做好郵輪碼頭的交通配套，再改善餐飲零售配套和舉辦各類活動，提供足夠誘因吸引更優質的郵輪前來；當局亦應訂立具體工作成效指標，如郵輪停泊次數、旅客消費金額的應有水平，評估現有措施是否有助本港達到成為亞洲郵輪樞紐的目標。

寬「一程多站」簽證 打破壁壘

大灣區內郵輪旅遊發展方面，有學者向智經表示，目前各城市似乎只顧各自市場，多於互相合作。去年底國家發改委宣布支持深圳，研究經郵輪母港入境的外籍旅客可享便利免簽的政策，更可能直接威脅本港的區域郵輪旅遊樞紐地位。

本港當局及業界需迫切思考如何強化自身資源優勢，再拉攏區域各地合作，互補優勢，以吸引高端長途旅客。針對大灣區城市各自為政，可由打破大灣區旅遊「一程多站」的出入境壁壘着手。

現時外國旅客計劃遊港後，想伸延行程遊覽比鄰的廣東省城市，可透過144小時便利簽證，在廣東省不同口岸出入境，不需填寫任何出入境卡，惟此簽證僅限於抵港後參加旅行團的旅客。當局宜考慮進一步放寬及簡化相關簽證安排，例如向「一程多站」個人遊外籍旅客開放免簽或落地簽證，便利他們於大灣區其他城市入境旅遊。此舉將方便海外旅客以香港作為起始站或中轉站，參加大灣區「一程多站」郵輪航綫旅程。

發展郵輪旅遊「獨食難肥」，大灣區及亞洲區內城市需以競合發展模式，合作推廣郵輪旅遊產品，以開拓高端客源；而本港當局及業界刻下應盡力改善內部問題、鞏固自身優勢，提升香港的吸引力，方可在通關後，游說區內其他城市與香港合作，共同建立跨地域郵輪品牌。

▲ 待疫情過後經濟回穩，郵輪旅遊的需求相信將會觸底反彈。（資料圖片）