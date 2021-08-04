內地另一奧運話題，是談論何時中國會再次主辦奧運。其中一個像理所當然的選擇，是上海。但有趣的是，無論閒談間或網上看留言，上海人都說不希望主辦奧運。

再之前，一度傳出成都和重慶想以總體西部區域形式去申請二○三二年主辦權（分散在中國西南城市作賽），但最終並沒有真正提出競逐，近期的決定，則落在澳洲布里斯本身上。

上海人不稀罕，大抵有自己見慣世面的做法，覺得為顯示國力，北京搞過奧運便可，論全球視野、國際化和知名度，又搞過世博，上海都已足夠，不需再來多項盛事。另一樣是上海人的精打細算使然，辦一次全球性大活動，又要用多少資源，又要勞煩到頗為實際的上海人民。雖然上海和杭州該是最有實力搞奧運的中國城市，杭州明年又搞亞運會，可是現在有種感覺，是人們覺得自己安安靜靜發展就好，再不要太多外地人來啦！

所以，另有說法是，若真的要搞奧運，成都、重慶這些和東部完全不同區域和文化的城市，可能更有意向。它們還需要吸引全球的目光，拉動自己的城市地位，不過資金這方面就要額外考慮。再大膽想法，就是西部和南部合作，即加埋廣東省去辦。

那二○三六年又是否可行？因二○三二年在亞洲附近的大洋洲區舉行的話，四年後在亞洲舉行的成數會較低，所以估計就算中國要再辦奧運，起碼都要到二○四○年。網民說，以今年奧運平平淡淡和未來都無城市爭住來辦的趨勢，二○四○年之後，還有沒有奧運都沒人敢擔保。而且是否申辦，最終其實是國家決定。相比起其他國際大賽，中國球迷可能更有興趣主辦足球世界盃，因為至少主辦國隊伍可自動入圍決賽圈。