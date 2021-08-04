伍家朗代表香港出戰東奧，鬧出波衫事件，然後被安排穿一件由FILA贊助的波衫（官網球衣圖片的手袖印有FILA TENNIS字樣），之後的事，大家都知。香港羽總在今次奧運所暴露的問題，接二連三，惹人疑竇，除關乎管理外，也是公關堪值探討的課題：

疑團一：伍家朗出發東奧前，未能與現有贊助商YONEX續約，這是事實，但當伍家朗決定自己先行安排球衣參賽時，羽總是否應有兩方面可幫手：一、賽前跟政府聯絡，為球員取得球衣印區旗的授權；二、跟品牌聯絡，安排合適的羽毛球衣給球員上陣。請注意，重點是「合適」，而不是求其一件波衫。翻查羽總當日的澄清聲明：「香港羽毛球總會獲悉後，已即時向香港奧運代表團贊助商FILA要求提供出賽球衣予家朗……第一天比賽當日，家朗選擇穿着自行安排的球衣出賽……」羽總所安排的網球衣，在賽場上汗流浹背的效果有目共睹；作為總會，又豈能將責任推回球員身上？

總會之所以為之總會，應該是能為自己的球員解決各方面的應戰問題，好好保護兼讓他們專心比賽，發揮得最好。相比之下，香港泳隊宣布放棄出戰女子二百米自由泳四人接力初賽，讓何詩蓓保留實力應付一百米自由泳，惹來爭議。香港游泳隊總教練陳劍虹，即時在面書發文：「重要賽事一律的派員決定完全是我的命令和安排，請不明白內情的人，有火衝我發。」陳教練和游泳總會展現了其位置上應有的勇敢、氣慨和擔帶。

疑團二：伍家朗改穿印有香港區旗的綠白色球衣，被眼利網民指出區旗是「錯版」，甚至連港隊羽毛球混雙組合鄧俊文及謝影雪的球衣也是錯版區旗。如此錯誤，羽總責無旁貸。

其實，FILA這次亦無辜地被擺上枱。品牌本只是香港隊團隊制服贊助商，原意或是對伍家朗失去YONEX贊助而「仗義相助」，如今卻令所有人注意到品牌的Tennis球衣既不吸汗亦不快乾，真是無端惹是非。無計，這個社會，總會有一些人的存在，是誤他人之大事和破壞他人美好之事。